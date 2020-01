Bochums Floorballer freuen sich über Anstieg der Spielerzahl

Dass es eine schwere Saison werden würde, war den Floorballern der Black Panthers Bochum vorher klar. Die junge Abteilung des TV Frisch-Auf Altenbochum hatte sich entschieden, erstmals zwei Mannschaften für den Spielbetrieb zu melden. Und da steckt dann auch die gute Nachricht. Auch wenn beide Teams aktuell in ihren Ligen jeweils ziemlich am Ende stehen. In der Regionalliga liegt das Team bei sechs Teams auf Platz sechs, in der Verbandsliga bei ebenfalls sechs Teams auf Platz fünf. Die Mitgliederzahl aber ist so gestiegen, dass es nötig war, zwei Teams zu bilden.

40 aktive Floorballer hat die Abteilung nun. Sie ist vor knapp fünf Jahren aus dem Hochschulsport an der Ruhr-Universität entstanden. „Wir hatten jetzt einen echten Zulauf an Spielern. Das wäre für eine Mannschaft zu viel gewesen“, sagt Thomas Hein. Er ist der Pressesprecher der Abteilung und steht auch ein bisschen dafür, wie der Sport seine Aktiven gewinnt.

12.000 Mitglieder in 195 Vereinen

Hein ist einer der spät berufenen Spieler. Vor knapp zweieinhalb Jahren suchte der jetzt 50-Jährige nach einem neuen Sport. Er hatte schon einiges ausprobiert, suchte aber nach einer Sportart, in der er auch in seinem Alter mithalten kann. „Floorball spielen halt auch nicht so viele“, sagt er. In Deutschland gibt es 195 Vereine in zwölf Landesverbänden mit knapp 12.000 Mitgliedern. Zum Vergleich: Fußball spielen in Deutschland in mehr als 27.000 Vereinen sechseinhalb Millionen Menschen.

Die zweite Mannschaft der Black Panthers Bochum spielt in der Verbandsliga. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Hein ist aktuell in der zweiten Mannschaft aktiv. „Da spielen die, die gerade angefangen haben oder die das entsprechende Alter haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass sich die Menschen nur für diesen Sport entscheiden sollten, wenn sie Lust daran haben, viel zu laufen. Floorball ist eine schnelle Geschichte.“ Und in der ersten Mannschaft ist der sportliche Anspruch etwas höher.

Kein Aufstieg und kein Abstieg

Beiden Teams hilft, dass es keinen Auf- oder Abstieg gibt. Die Bochumer konnten in dieser Spielzeit ihre erste Mannschaft einfach in der Regionalliga anmelden. „Das ist für uns aber derzeit auch die höchste Liga, in der wir uns versuchen. In der 2. Bundesliga geht es noch einmal anders zur Sache. Die Vereine die da spielen, gibt es schon deutlich länger. Die haben auch Jugendarbeit.“

Bei den Bochumern ist auch da erst ein Anfang gemacht. „Wir haben zwei Gruppen“, sagt Hein. „Wir arbeiten mit Schul-AGs zusammen und hoffen natürlich, dass wir irgendwann eine Jugendmannschaft im Spielbetrieb haben und perspektivisch auch Spieler aus der eigenen Jugend in einer unserer beiden Mannschaften einbauen können. Derzeit spielen die Kinder Turniere.“

Spieltage in Turnierform

In dieser Form werden auch bei den Erwachsenen die Spieltage ausgetragen. Das spart Kosten, sorgt aber auch dafür, dass jeder Verein nur einen Heimspieltag hat. Der in Bochum war Anfang Dezember.

Für das Regionalliga-Team geht es am 25. Januar in Köln weiter. In der Verbandsliga sind die Bochumer bereits am 19. Januar gefordert. In beiden Ligen hoffen sie, dass noch Siege kommen. So gut wie in der Vorsaison, als die Bochumer in der Verbandsliga auf Platz zwei abschlossen, wird es aber wohl nicht mehr laufen. Hein: „Wir wussten vorher, dass es bei beiden Teams Lehrjahre werden würden. Aber wir merken jetzt auch von Spieltag zu Spieltag, dass wir uns an das Niveau anpassen und besser werden.“