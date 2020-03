So kann man nach der Winterpause wieder in den Ligaalltag einsteigen. Mit 1:0 (0:0) gewannen die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum gegen den bis dahin Tabellenzweiten Borussia Bocholt, revanchierten sich damit auch für die 2:5-Schlappe aus dem Hinspiel und kletterten auf Platz vier.

„In der ersten Halbzeit haben wir vor allem sehr gut verteidigt, waren geduldig und konstant“, meinte VfL-Trainer Paul Müller, der den Fokus auf das Abwehrpressing gelegt hatte. Seine Mannschaft hatte selbst drei, vier gute eigene Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. „Wichtig war mir, dass wir mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen“, sagte Müller, dessen Forderung seine Elf erfüllte.

Nach der Pause wird der VfL immer mutiger

Demnach konnten die Bochumerinnen den zweiten Spielabschnitt auch etwas mutiger angehen. Statt Abwehrpressing war schließlich Mittelfeldpressing angesagt, der VfL arbeitete sich immer weiter nach vorne. „Trotzdem haben wir die Abstände gut gehalten und die Defensivarbeit nicht vernachlässigt“, so Müller. Durch die offensivere Ausrichtung wurden die VfL-Frauen schließlich immer gefährlicher und erarbeiteten sich viele aussichtsreiche Aktionen. In der 60. Minute verpasste Gizem Kilic um ein Haar den Führungstreffer, nachdem ihr Schuss knapp am Torpfosten vorbei ging. Wenig später stand Janine Angrick nach einer Flanke von Mara Wilhelm alleine vor dem Bocholter Tor, köpfte jedoch die Torhüterin an.

Torschützin Fölsing feiert tolles Comeback nach ihrem Kreuzbandriss

Amelie Fölsing erzielte bei ihrem Comeback nach dem Kreuzbandriss den Siegtreffer für den VfL Bochum. Foto: Joachim Hänisch / FUNKE Foto Services/archiv

Als die letzten zehn Spielminuten anbrachen, stand es nach wie vor noch 0:0. In der 84. Minute aber setzte sich Jenny Brinkert an der Grundlinie durch, Janine Angrick blockte zeitgleich die Bocholter Verteidigerin, so dass Brinkert in den Strafraum zu Amelie Fölsing passte, die den Ball flach ins Bocholter Tor einschob. „Dass ausgerechnet Amelie das Tor macht, ist natürlich Wahnsinn“, meinte Paul Müller.

Erst vor einem halben Jahr hatte sich die VfL-Leistungsträgerin am Kreuzband verletzt und feierte gegen Bocholt bereits ihr Comeback. „Eigentlich wollte sie vorher auch schon runter“, bemerkte Müller, dessen Hinauszögern bei dieser Auswechslung sich bezahlt machte. „Ein Kompliment geht aber an die ganze Mannschaft. Viele Spielerinnen sind über ihre Grenzen hinaus gegangen, hatten den größeren Siegeswillen, weswegen wir auch verdient gewonnen haben.“

VfL: Matuszek - Brinkert, Meißner, Hünnemeyer, Homann - Wilhelm, Fölsing (86. Beyer), Maiwald, Kilic - Angrick, Demirönal (78. Follert). Tor: 0:1 Fölsing (84.)

Westfalenliga: Zwei Niederlagen zum Start für VfL II und SV Höntrop

Für die Bochumer Westfalenligateams lief es unterdessen weniger erfreulich. Der VfL Bochum II unterlag beim Tabellendritten SV Germania Hauenhorst mit 0:1 (0:0) durch ein Eigentor von Sarah Schubart in der 78. Minute.

Für die Mannschaft des SV Höntrop ging der Schuss in dem so wichtigen Spiel gegen den SV Kuthhausen-Todtenhausen völlig nach hinten los. Bereits zur Pause lagen die Bochumerinnen mit 0:6 zurück. „Uns hat es da eiskalt erwischt“, meinte SVH-Trainer Ersin Ekiz, der sich sein Ligadebüt natürlich anders vorgestellt hatte. „In der ersten Halbzeit lief gar nichts zusammen, die Vorgaben hatten wir scheinbar in der Kabine vergessen.“

Die Gäste waren dem SVH in allen Belangen überlegen. Höntrop droht damit der Abstieg in die Landesliga. Höntrop ist mit nur fünf Punkten abgeschlagen Schlusslicht.