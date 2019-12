Bochum. Die Sparkassen-Stars bestätigen in Wedel ihre gute Form mit dem fünften Auswärtssieg in Folge, mit 81:76 setzen sich Bochums Basketballer durch.

Bochums Sparkassen-Stars holen fünften Auswärtssieg in Serie

Bochums Trainer Felix Banobre feierte einen Sieg im alten Wohnzimmer, drei Jahre lang war er ja Trainer beim SC Rist Wedel. Mit seinem neuen Verein, den VfL Sparkassen-Stars Bochum, steht er nun auf dem sechsten Platz.

Neben Banobre waren auch Lars Kamp und Marius Behr Rückkehrer an ihre alte Wirkungsstätte. Der Ex-Wedeler Kamp eröffnete für die Sparkassen-Stars das Spiel mit einem Dreier. Abgesehen von einigen weiteren Dreiern lief im ersten Viertel allerdings noch nicht viel rund. Unnötige Ballverluste führten zu einfachen Punkten für die Heimmannschaft. Beim Stand von 18:9 verhinderte Florian Wendeler mit vier Punkten, dass Wedel sich absetzen konnte.

Die Dreier-Quote hält Bochum im Spiel

Das zweite Viertel eröffnete Niklas Bilski mit einem Dreier. Dann war es erneut Florian Wendeler, der mit einem Dunk und anschließendem Freiwurf zum 23:23 ausglich. Auf einen erneuten Lauf des SC Rist Wedel wussten die Bochumer nach einer Auszeit zu antworten. Ein wichtiger Dreier von Conner Washington kurz vor der Pause brachte gar die Führung. 38:40 war der Halbzeitstand. „Die Quote hat uns am Leben gehalten“, kommentierte Teammanager Hans-Peter Diehr die Treffer von der Drei-Punkte-Linie.

Das dritte Viertel wurde zu einem Schlagabtausch mit einigen Führungswechseln. Wedel kam sehr aggressiv aus der Pause, konnte sich wegen der verbesserten Bochumer Defensive aber nicht absetzen. Felix Banobre hatte in der Pause auf eine Zonenverteidigung umgeschaltet. Zum Ende des Viertels zeichnete sich jedoch ab, dass Wedel mit einer soliden Führung ins Schlussviertel gehen würde, Raphael Bals punktete aber in der Schlusssekunde. So waren es nur vier Punkte Rückstand, die der VfL aufholen musste.

Im Schluss-Viertel drehen die Sparkassen-Stars die Partie

Sicherte mit 20 Punkten vor allem im Schluss-Viertel den Bochumer Sieg: Conner Washington (r.), hier beim Heimspiel gegen Münster. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Die Bochumer Defensive wurde immer besser, so dass Wedel nur zu schwierigen Würfen kam. Das Spiel blieb dennoch spannend. Ein Dreier vom stark aufspielenden Zach Haney sorgte wenige Minuten vor Schluss für den Anschluss zum 72:73. Conner Washington übernahm zunehmend Verantwortung und brachte die Sparkassen-Stars eine Minute vor Schluss erneut in Führung. Beim Stand von 78:76 für die Sparkassen-Stars mussten die Gastgeber foulen, Lars Kamp wusste das zu verhindern und nahm wertvolle Zeit von der Uhr. Anschließend durfte Washington viermal an die Freiwurflinie und sicherte den Bochumer Sieg.

Weiter geht es am 4. Januar gegen Düsseldorf

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der ProB schon mal so viele Auswärtsspiele am Stück gewonnen haben“, sagte Teammanager Diehr. In der sehr ausgeglichenen Liga ginge es nun darum, bald die Play-Offs zu sichern. Die Sparkassen-Stars erwartet eine kurze Winterpause, ehe es am 4. Januar mit einem Heimspiel gegen die ART Giants Düsseldorf weitergeht. Das Hinspiel ging an Düsseldorf, seitdem hat sich in Bochumer allerdings eine Menge getan. Ein weiterer Sieg wird jedenfalls angepeilt.

Die Fakten zum Spiel

Viertel: 20:15; 18:25; 24:18; 14:23

VfL: Bilski (6), Kamp (9), Gebhardt (9), Washington (20), Behr (3), Wendeler (9), Bungart, Bals (7), Böther, Lang (5), Haney (13)