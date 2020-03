Am Ende reichten den Gästen zwei Torschüsse, um das Spielgeschehen auf den Kopf zu stellen. Der BV Langendreer gewann sein Auswärtsspiel gegen Wiemelhausens Reserve mit 2:1, nachdem die Elf von Trainer Michael Krawczyk die Partie innerhalb nur einer Minute gedreht hatte.

Dabei hatte es lange Zeit nicht nach einem Sieg der 07er ausgesehen. Wiemelhausen war die spielbestimmende Mannschaft, wusste seine Überlegenheit aber nicht in Tore umzumünzen. Zakaria Benai hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff eine der wenigen Torchancen, scheiterte aber am stark parierenden Nico Gonschor. Der Schlussmann der Gäste bewies im Duell mit Wiemelhausens Angreifer die stärkeren Nerven und verhinderte den Rückstand seiner Mannschaft, es sollte nicht das letzte Mal in diesem Spiel bleiben.

Drei Tore fallen in nur zwei Minuten

Nach dem Seitenwechsel ging es dann ganz schnell. Fabian Purgol erzielte zunächst den erlösenden Führungstreffer für Wiemelhausen, den die Hausherren allerdings etwas zu ausgelassen bejubelten. Während Concordia in Gedanken noch beim eigenen Torerfolg war, gab Schiedsrichter Vitalij Romanenko den Anstoß für Langendreer bereits frei. Jan-Niklas Werthebach schaltete blitzschnell und zog vom Rand des Mittelkreises ab. Der Ball schlug hinter dem noch weit aufgerückten Schlussmann der Wiemelhausener ein – 1:1 (51.). Doch damit nicht genug. Concordia war von dem Ausgleich sichtlich überrumpelt, der Anstoß wurde zum Boomerang. Wieder landete der Ball bei Werthebach, der gleich den nächsten Treffer hinterher schob.

Joshua Iwanowski von Concordia unterlag gegen Langendreer mit Robert Popella Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Mehr Torraumszenen brauchte der BV dank seines Torhüters nicht. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, Wiemelhausen rannte unermüdlich an, um doch noch zu einem Punkt zu kommen, scheiterte aber ein ums andere Mal an Langendreers Schlussmann, der den Sieg seiner Mannschaft festhielt.

Wiemelhausen hadert mit der Chancenverwertung

Lob erhielt Gonschor dafür nicht nur von seinen Teamkollegen, sondern auch von Wiemelhausens Trainer Steffen Köhn: „Man muss sagen, dass Langendreers Torwart heute wirklich einen sehr guten Tag hatte. Die Chancen zum Sieg waren da, aber wir haben sie leider nicht genutzt.“ Concordia verpasste es damit nicht nur, sich für die eigene Überlegenheit zu belohnen, sondern auch, den Anschluss an die Topteams der Liga zu halten. „Wir wollten unbedingt gewinnen, um unsere kleine Chance auf die Top Sechs zu wahren, das wird jetzt natürlich sehr schwierig“, so Köhn weiter.

Anders war dagegen die Stimmungslage bei Langendreers Trainer Michael Krawczyk, der sich über den schmeichelhaften Erfolg seiner Mannschaft freute: „Das war heute ein glücklicher Sieg, aber in unserer Situation nehmen wir gerne jeden Punkt mit.“ Angesichts der angespannten Personalsituation seien die Ansprüche beim BV in Hinblick auf die restliche Saison etwas gesunken: „Vor der Saison hatten wir zwar die Ambition weiter oben mitzuspielen, aber so sind wir mit unserer aktuellen Platzierung schon ganz zufrieden.“