BW Grümerbaum: Das sind die Stärken der Neuzugänge

Bochum BW Grümerbaum steckt im Abstiegskampf der Kreisliga. Vier Zugänge sollen helfen - das sind die Gründe. Aber es gab auch Abgänge.

Trainer Timo Nickel vom Fußball-A-Kreisligisten BW Grümerbaum haderte nach der Hinrunde noch immer mit den Abgängen vor Saisonbeginn: Steven Vahstall, Mohammed Ergün und Nickels Bruder Kai Stroß verließen nicht nur die Mannschaft, sondern wechselten ausgerechnet auch noch zu direkten Liga-Konkurrenten. Speziell Vahstalls Wechsel zur zweiten Mannschaft des TuS Harpen schmerzt Nickel schwer.

Und auch wenn sich sein Wunsch nach einer Rückkehr des Stürmers nicht erfüllt, so kann sich Nickel doch über den ein oder anderen Zugang freuen(alle Wechsel der A1: hier). Vier Neuzugänge sind es, und das auf allen Bereichen des Feldes: Torwart Martin Kozielski wechselt von Ligakonkurrent Adler Riemke, Björn Czerwinski sorgt für ein breiteres Personalangebot in der Abwehr, Robin Katthöfer soll im Mittelfeld für Wirbel sorgen und Finn Rogge verstärkt den Sturm. Martin Kozielski war am Anfang der letzten Saison Stammtorwart von Riemke, kam seitdem aber auf keinen Einsatz mehr.

Robin Katthöfer hat sich in der Kreisliga C empfohlen

Robin Katthöfer spielte in der Hinrunde für die zweite Mannschaft des ESV Langendreer in der Kreisliga C. In elf Einsätzen kam er dabei auf sieben Tore und drei Torvorlagen - eindrucksvolle Zahlen, die ihm nun den Aufstieg auch innerhalb von BW Grümerbaum ermöglichen. In der Vergangenheit kam er sowohl für die dritte als auch für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Jetzt darf er sich auch in der ersten beweisen.

Auf Bezirksliga-Erfahrung kann Sturm-Neuzugang Finn Rogge verweisen. Er spielte dort sowohl für den SC Dorstfeld und den FC Altenbochum - machte aber in den letzten drei Jahren eine Pause vom aktiven Vereinsfußball.

Lefti Ilias kehrt zu RW Stiepel zurück - Celanji zieht es nach Wilhelmshöhe

Lesen sich die Zugänge in der Breite ganz gut, stehen dem auf der anderen Seite auch vier Abgänge gegenüber. E-Sportler Eleftherios “Lefti” Ilias kam verletzungsbedingt nur einmal zum Einsatz. Jetzt geht es zurück zu Rot-Weiß Stiepel.Die kamen im direkten Duell mit Grümerbaum in dieser Saison noch mit 1:4 unter die Räder. Großen Anteil am damaligen Sieg von BW Grümerbaum hatte Julian Celanji mit drei Torvorlagen. Er hat die Mannschaft im Winter in Richtung des A2-Kreisligisten Wilhelmshöhe verlassen. Und damit ist er nicht der Einzige: Auch Kai Engelbracht (ohne Einsatz) und Joel Kursave (sieben Einsätze) streifen sich ab nun das Trikot der SuS Wilhelmshöhe über.

Bei Blau-Weiß Grümerbaum tut sich vor der Rückrunde also so einiges im Kader. Doch ein bisschen wirkt Trainer Timo Nickel wie der verzweifelte Schafhirte: Auf der einen Seite fängt man ein paar Lämmer ein, auf der anderen Seite büchsen sie schon wieder aus. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt also weiterhin ein harter Kampf. Aktuell hat Blau-Weiß noch vier Punkte Vorsprung auf den drohenden Abstiegsplatz, auf dem aktuell die TuS Hattingen II rangiert.

