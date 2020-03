Coronavirus: Fußballkreis Bochum sagt bis 19. April alles ab

Bochum. Im Fußballkreis Bochum ruht ab sofort der Ball. Spielbetrieb und Training werden bis zum 19. April in allen Altersklassen komplett eingestellt.

Das Coronavirus legt nun auch den den Jugend- und Amateurfußball komplett lahm. Im Fußballkreis Bochum ruht ab sofort und vorerst bis zum 19. April, dem letzten Sonntag der Osterferien, der Ball. Der gesamte Spielbetrieb in allen Altersklassen wird komplett eingestellt. Dies gilt auch überkreislich: Als einer der letzten Landesverbände in Deutschland teilte am späten Freitagvormittag auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen mit, dass der Spielbetrieb bis zum 19. April eingestellt werde.

Dies betrifft alle Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-Talentsichtung und -förderung im Verbandsgebiet. Ein Beispiel: Im Männerbereich, in denen Bochumer Klubs betroffen sind, entfallen damit alle Partien von der Kreisliga C bis zur Oberliga Westfalen.

Maßnahmen der westfälischen Leichtathletik werden ebenfalls bis auf weiteres abgesagt. Damit reagiert der Verband nach einer NRW-weiten Abstimmung mit den Fußballverbänden Mittelrhein (FVM) und Niederrhein (FVN) auf die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus. Auch FVM und FVN sagten alles ab. Ebenso wie zahlreiche Verbände anderer Sportarten dies bereits getan haben.

Stadt Bochum sperrt ab Montag alle Plätze und Hallen

Vorsitzender Klaus-Dieter Leiendecker hat kein Verständnis für die DFL-Entscheidung, am Wochenende Spiele noch stattfinden zu lassen. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Der Fußballkreis Bochum aber geht noch einen Schritt weiter: Auch der Trainingsbetrieb auf städtischen Plätzen und Hallen wird ab Montag bis zum 19. April komplett eingestellt. Die Stadt Bochum wird alle Plätze und Hallen sperren, erklärte Klaus Dieter Leiendecker, Vorsitzender des Fußballkreises Bochum. Vereine wie Hordel oder der VfL Bochum, die Plätze in Eigenregie führen, müssten sich eine eventuelle Trainingserlaubnis bei der Stadt einholen oder ebenfalls ihr Training vorerst absagen (Aktualisierung folgt). Der VfL Bochum will nach Informationen dieser Redaktion den Trainingsbetrieb für die Frauen- und Mädchenmannschaften einstellen, wohl auch für die Jungen, eine Bestätigung steht hier noch aus (Aktualisierung folgt).

2. Liga soll noch einmal spielen - Leiendecker findet das „unglaublich“

Der Profifußball dagegen soll an diesem Wochenende, Stand jetzt, noch stattfinden. So will es die Deutsche Fußball-Liga, die den Ball in der 1. und 2. Bundesliga erst ab kommenden Dienstag ruhen lassen will, zunächst bis zum 2. April. Auch der VfL Bochum soll also am Samstag noch im Ruhrstadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Heidenheim spielen.

„Unglaublich“, sagt Leiendecker zum DFL-Beschluss. „Was wollen sie damit bezwecken? Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.“ Zumal dies doch zur Folge hätte, dass es an anderen Orten wie etwa in Kneipen zu derzeit ja nicht gewünschten Menschenansammlungen komme, die dann gemeinsam Fußball im Fernsehen gucken.