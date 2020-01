CSV SF Linden startet mit zwei Zugängen ins neue Jahr

Für den CSV SF Bochum-Linden gestaltete sich die vergangene Hinrunde durchaus zufriedenstellend: Die Mannschaft von CSV-Coach Nico Brüggemann rutschte nie unter den fünften Tabellenplatz, fing sich nie zwei oder mehr Niederlagen in Folge ein und zog letztlich als drittbestes Bochumer Team in die Winterpause.

Lediglich fünf Niederlagen musste der CSV insgesamt einstecken, drei Mal trennten sich die Sportfreunde im Remis und acht Mal konnten sie den Platz als Sieger verlassen. Zwar fehlen dem CSV insgesamt elf Zähler auf die Tabellenspitze, mit 27 Punkten führen sie jedoch die direkte Verfolgergruppe auf die Spitze an und haben sich damit eine solide Ausgangsposition für das neue Jahr erarbeitet.

Trainer Nico Brüggemann ist sehr zufrieden mit seiner Mannschaft

„Bei unserer noch sehr jungen Truppe war eine derart gute Platzierung sicherlich nicht zu erwarten. Deshalb sind wir auch alle sehr zufrieden mit der Leistung“, sagt Brüggemann, der erst zu Beginn der Saison als weiterer Trainer zum bestehenden Trainerteam Stefan Grummel/Silas Lennertz dazugestoßen war.

Neuzugänge von Linden entpuppen sich als echte Verstärkungen

Carlos Sauer (Mitte) ist einer der Neuzugänge, die in Linden zur Stammkraft zählen.. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Doch nicht nur Brüggemann verstärkte zu Saisonbeginn das Team: Insgesamt sechs Neuzugänge komplettierten im vergangenen Sommer den Kader des CSV. Und einige von ihnen entpuppten sich direkt als echte Verstärkung: Sowohl Burak Yerli als auch Carlos Sauer standen nahezu jedes Spiel von Beginn an auf dem Platz. Auch Henri Schettler und Linus Schellenberg kommen auf einige Einsatzzeiten.

Lediglich Nick Neuber und Cedric Otto mussten wegen teils längerfristigen Verletzungen häufiger passen. „Beide sind aber auf einem sehr guten Weg und in der Rückrunde sicherlich wieder voll mit dabei“, so Brüggemann, dem mit Stefan Grummel sowie Nikolas Wiebel, die ebenfalls wegen Verletzungen lange pausieren mussten, zwei weitere Kräfte zukünftig wieder zur Verfügung stehen werden.

Tom Remmel und Gerdis Hoxa stoßen neu hinzu

Komplett neu mit an Bord sind Tom Remmel (A-Jugend Weitmar 09) sowie Gerdis Hoxa (zuletzt pausiert). Verlassen haben den CSV lediglich Oruc Cakal (Hedefspor Hattingen) und Alexander Scheele (Waldesrand Linden). „Unser Ziel ist es, die 26 Punkte der Hinrunde auch in der Rückrunde zu bestätigen. Natürlich wollen wir auch die Entwicklung der Mannschaft noch weiter vorantreiben“, so Brüggemann.

Der erste Test für sein Team steigt am 19. Januar: In Sprockhövel trifft die Brüggemann-Elf dann auch den A-Ligisten SC Obersprockhövel II (12.45 Uhr, Kleinbeckstraße).