Damen der TG Friederika Bochum beim Spitzenreiter chancenlos

Bei der 1:5-Auswärtspleite in Soest holte Kapitänin Julia Kreyenbrink den einzigen Punkt für die Bochumerinnen. Damit bleibt die TG Friederika nach drei Spieltagen in der Ruhr-Lippe-Liga im Tennis weiter sieglos. Nach der deutlichen Niederlage befinden sich die Bochumerinnen auf dem letzten Rang.

Kreyenbrink: „Wir standen auf dem verlorenen Posten“

Durch den ungefährdeten Sieg sicherten sich die Gastgeberinnen des TC Blau-Weiß Soest vorerst die Tabellenführung. Kreyenbrink sah nach dem Spieltag ein, dass die Damen des TC Blau-Weiß eine Nummer zu groß waren. „Da standen wir ein bisschen auf dem verlorenen Posten. Die Gegnerinnen waren einfach viel zu stark. Obwohl jede unserer Spielerinnen eine solide Leistung abgerufen hat, war für uns nicht viel zu holen“, bilanziert Kreyenbrink. An Position eins behielt sie im Match-Tiebreak die Oberhand. Alle weiteren drei Einzel und beide Doppel gingen in zwei Sätzen an die Gastgeberinnen.

In den nächsten drei Partien rechnet sich TG Friederika Chancen aus

Drei von sechs Spieltagen in der Ruhr-Lippe-Liga hat die TG Friederika nun absolviert. Kapitänin Kreyenbrink schaut mit gemischten Gefühlen auf die erste Saisonhälfte zurück. „Wir müssen auf das nächste Jahr schauen. Dann geht es um alles“, sagte sie mit Blick auf den Klassenerhalt. Bis März 2020 stehen noch die Partien gegen TuS 59 Hamm, TC Eintracht Dortmund und Sport-Union Annen an. „Die kommenden Mannschaften sind nicht mehr so stark. Ich erwarte dort ausgeglichenere Spieltage“, schaute Kreyenbrink voraus.

Die Ergebnisse im Überblick

Carolin Knorr – Julia Kreyenbrink: 6:7, 6:3, 2:10

Chiara Kampschulte – Lynn Schulze Scholle: 6:1, 6:1

Emelie Suteu – Denise Drabas: 6:2, 6:0

Sophie Götz – Pascaline Javis: 6:0, 6:0

Knorr/Suteu – Schulze Scholle/Drabas; 6:4, 6:1

Kampschulze/Jaeger – Kreyenbrink/Javis: 6:2, 6:2