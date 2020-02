Im Rahmen der Saisoneröffnung spielten die Bochumer im Sommer gegen Hertha BSC - jetzt sind sie fast am Ziel ihrer Träume.

eSports Der VfL Bochum ist in der virtuellen Welt auf Meisterkurs

Bochum. In der realen Fußball-Welt kämpft der VfL Bochum um den Klassenerhalt in der 2. Liga. In der virtuellen Welt kann ein Bochumer Meister werden.

Mit einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde schließt das FIFA eSports-Team des VfL Bochum 1848 die diesjährige VBL Club Championship auf Platz sechs ab. Somit dürfen die Bochumer zwei Spieler – je einer für Playstation 4 und einer auf der Xbox – zum VBL Grand Final am 28. und 29. März 2020 in Köln entsenden. Dort spielen die 24 besten Einzelspieler Deutschlands auf der Playstation 4 und der Xbox um den Titel des „Deutschen Meisters im eFootball“ in der Virtual Bundesliga (VBL).

Nach zehn Spielen noch abgeschlagen auf Platz 15

Nach zehn Spieltagen stand das Team um Alexander „Xander“ Steinmetz, Jan-Luca „Bassinho“ Bass, Justin „Trigga“ Höft und Robert „Robkay“ Köhn noch abgeschlagen auf Platz 15 der Tabelle. Ab dem elften Spieltag legte der VfL eine eindrucksvolle Serie mit insgesamt zehn Tagessiegen und einem 4:4-Unentschieden gegen Titelverteidiger Werder Bremen hin. Ausschlaggebend war eine deutliche Leistungssteigerung von Xbox-Spieler Jan-Luca Bass sowie die konstanten Ergebnisse im 2v2 (Doppel), teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. In dieser Spielkategorie belegten Bass und Steinmetz sogar den zweiten Platz.

Klarer Sieg gegen Titelkandidat Borussia Mönchengladbach

Der entscheidende Sprung unter die Top sechs gelang den Bochumern unter Coach Stefan Gajduk beim Featured Match-Up am vorletzten Spieltag live bei ProSiebenMaxx. Dort errangen „Xander“ und „Bassinho“ einen 7:1-Sieg gegen Titelkandidaten Borussia Mönchengladbach. Am letzten Spieltag der Saison konnte die Platzierung am Aschermittwoch mit einem 7:1-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 gewahrt werden.

Michael Fischer ist stolz „auf die Leistung unserer Jungs“

Michael Fischer, Abteilungsleiter eSports, ist glücklich: „Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung unserer Jungs. So viele großartige Teams mit nationalen und internationalen Top-Spielern hinter uns zu lassen, ist keine Selbstverständlichkeit. In dieser zweiten Saisonhälfte haben wir einfach das Maximum aus unserem Potenzial herausgeholt und uns am Ende für diese tolle Aufholjagd selbst belohnt.“

Am 7. und 8. März findet die Zwischenrunde, das VBL Playoff, statt. Dort könnte sich noch Daniel Fink als dritter Bochumer für das VBL Grand Final online qualifizieren.