Bochum. In einer anderen Halle kämpfen diesmal die Frauenteams um den Einzug in die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften.

DJK Wattenscheid fordert Titelverteidiger VfL Bochum heraus

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit, dass Bochums Fußballerinnen die Stollenschuhe gegen Hallenschuhe eintauschen. Wie auch in den letzten Jahren wird die Vorrunde bei den Sparkassen Masters 2020 in vier Gruppen ausspielt, in diesem Jahr auch wieder mit je vier Mannschaften. Daher ziehen jeweils die beiden Bestplatzierten Teams in die Endrunde am folgenden Sonntag in der Rundsporthalle ein.

Spiele steigen diesmal in der Heinrich-Böll-Halle

Nach dem Brand in der Halle Markstraße müssen die Frauen jedoch von ihrer sonstigen Spielstätte, in der sie gleich zwei Hallen bespielen konnten, abweichen. Sie tragen ihre Partien in diesem Jahr in der Heinrich-Böll-Sporthalle (Agnesstraße 33) aus. Den Anfang machen die Gruppen A und B ab 11.30 Uhr. Der Bezirksligavierte SV Waldesrand Linden bildet den Kopf der Gruppe A und trifft dort auf den SV Langendreer 04 und FC Bochum (beide Kreisliga A) sowie den SV Höntrop II.

Der Ligazugehörigkeit nach gilt Waldesrand sicherlich als Favorit, allerdings kamen die Lindenerinnen im letzten Jahr nicht über die Vorrunde hinaus, weil sie im Qualifikationsspiel dem SV Eintracht Grumme unterlagen.

Gruppe B: Union Bergen und TuS Harpen sind die Favoriten

In der Gruppe B finden sich mit dem SC Union Bergen und dem TuS Harpen gleich zwei Bezirksligisten, die auf die Kreisligisten SV BW Weitmar 09 und SV Eintracht Grumme treffen. Harpen und Union Bergen sollten als Bezirksligisten zu den Favoriten um den Einzug in die Endrunde gehören, wobei Grumme sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben dürfte.

VfL Bochum trifft als Titelverteidiger auf die DJK Wattenscheid

Im Anschluss an die Spiele der ersten beiden Gruppen ziehen die Gruppen C und D ab 15.10 Uhr nach. Dort haben die beiden klassenhöchsten Teams im Bochumer Frauenfußball die vermeintlich einfacheren Gruppen erwischt. Westfalenligist SV Höntrop trifft in der Gruppe C auf den SV Waldesrand Linden II (Kreisliga A) sowie auf den SV Hellas Bochum und SF Westenfeld (beide Kreisliga B). Die Regionalliga-Fußballerinnen und Titelverteidigerinnen des VfL Bochum bekommen es mit der DJK Wattenscheid (Kreisliga A) sowie FC Bochum II und BV Westfalia Bochum (beide Kreisliga B) zu tun.