DJK Wattenscheid steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe

Mit der Aufgabe beim Tabellenzweiten TuS Bövinghausen am Sonntag ab 15 Uhr erwartet die DJK Wattenscheid die wohl mit Abstand fußballerisch anspruchsvollste Aufgabe in der Fußball-Landesliga. Die Dortmunder haben sich in der Winterpause noch einmal mit oberligaerfahrenen Akteuren namhaft verstärkt, so dass DJK-Trainer Manfred Behrendt respektvoll sogar von einer Art „Millionentruppe“ spricht.

„Aber dennoch freue ich mich unwahrscheinlich auf dieses Spiel. Ich spiele gerne gegen Mannschaften mit Top-Leuten, die hohe Ansprüchen haben“, sagt Behrendt. „Wir wissen nach diesen 90 Minuten sofort wo wir stehen, gehen als krasser Außenseiter in dieses Match, haben aber nichts zu verlieren.“

Wattenscheid will früh stören

Und so will sich Behrendt mit seinem Team an der Provinzialstraße keinesfalls verstecken, sondern selbst die Chance zum Erfolg suchen. „Wir werden auch in Bövinghausen versuchen, den Gegner früh und aggressiv zu stören, kompakt zu stehen und unsere offensiven Qualitäten immer wieder auf den Platz zu bringen.“

Bis auf Marvin Beimborn steht Behrendt der gesamte Kader zur Verfügung. Beim 4:3–Erfolg im Testspiel bei SW Eppendorf mit Toren von Marvin Fahr (2), Jonas Borin und Daniel Wolf am Donnerstagabend sammelten auch die zuvor vier Wochen Matthias Kaiser und Kamil Kokoschka erste Spielpraxis im Kalenderjahr 2020 und brennen auf ihren Einsatz.