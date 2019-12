DJK Wattenscheid will nicht mehr Schießbude der Liga sein

Unter Trainer Tibor Bali startete die DJK Wattenscheid in die Landesliga-Spielzeit, mit Manfred Behrendt ging es in die Winterpause. Hinter den Wattenscheidern liegen ereignisreiche vier Monate mit einigen Höhen aber noch mehr Tiefen. Immerhin überwintern die Behrendt-Schützlinge auf Tabellenplatz 13 noch so gerade eben oberhalb der Abstiegs- und Relegationsplätze.

Nach zwei Spieltagen deutete wenig daraufhin, dass die DJK in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte. Mit vier Punkten und Tabellenplatz zwei gelang ein respektabler Start. Dann aber ging es langsam aber nahezu stetig bergab bis auf Tabellenplatz 17. Die 2:3-Heimniederlage gegen Firtinaspor Herne und die anschließende 0:6-Klatsche in Horsthausen waren für Tibor Bali schließlich Anlass genug, sich selbst zu hinterfragen und sein Amt nach dem 12. Spieltag zur Verfügung zu stellen.

Die Schießbude der Liga soll schließen

Unter seinem Nachfolger Manfred Behrendt sammelten die Mannen vom Stadtgarten in den abschließenden fünf Partien zehn Punkte ein, mehr als zuvor in zwölf Partien. Was jedoch auch unter dem neuen Trainer blieb, ist die Schwäche im Defensivverhalten. 47 Gegentore machen die Wattenscheider zur Schießbude der Landesliga 3. „Ja, es gibt für uns mit dem Rückrundenauftakt am 6. Januar einiges zu tun. Vor allem in der Defensive. Denn wir wollen die Schießbude der Liga ab Januar schließen“, so Behrendt. Womöglich wird dafür noch ein neuer Torhüter verpflichtet, in trockenen Tüchern ist aber noch nichts. Ansonsten wird sich an der personellen Zusammensetzung im Kader aber nichts ändern.

Tibor Bali verabschiedete sich nach dem 12. Spieltag als Trainer der DJK Wattenscheid. Foto: Thorsten Tillmann

Behrendt jedenfalls ist zuversichtlich, dass sich sein Team im neuen Jahr peu à peu von den Abstiegsplätzen verabschiedet: „Die Qualität für einen einstelligen Tabellenplatz ist vorhanden“, sagt er und richtet den Blick nach oben.

Ridvan Sari ist der Dauerbrenner des Teams

Ridvan Sari stand in allen 17 bisher ausgetragenen Partien auf den Platz, von möglichen 1530 Spielminuten war er 1352 am Ball. Die meisten Einsätze nach Sari hat Tobias Mauroff (16), die zweitmeisten Spielminuten in den Beinen hat Leonid Bazylin, der 13 Mal durchspielte und es auf 1170 Einsatzminuten brachte. Torgefährlichster DJK-Akteur – wie sollte es eigentlich auch anders sein – ist bisher Kamil Kokoschka, der die gegnerischen Torhüter gleich neun Mal bezwingen konnte. Kokoschka am nächsten kommt Tobias Mauroff (5), dicht gefolgt von Marvin Fahr (4). Von 23 bisher im Saisonverlauf eingesetzten Spielern durften 12 Wattenscheider Akteure einen eigenen Treffer ausgiebig feiern.

Am 6. Januar um 19 Uhr bittet Manfred Behrendt seine Mannschaft zum ersten Training im Jahr 2020. Bis zum Restserienauftakt am 20. Februar, der den Wattenscheidern gleich ein richtungsweisendes Duell mit dem Tabellenletzten Westfalia Langenbochum bietet, hat der Ex-Profi fünf Testspiele angesetzt:

Donnerstag, 16. Januar, gegen VfB Günnigfeld (19 Uhr); Donnerstag, 23. Januar gegen TuS Harpen (19 Uhr); Sonntag, 25. Januar, gegen SW Wattenscheid 08 (15 Uhr); Donnerstag, 30. Januar, bei SW Eppendorf (19.30 Uhr); Sonntag, 2. Februar, gegen SF Wanne (15 Uhr).