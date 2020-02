Bochum. Die Concordia will sich nach dem 1:6 in der vergangenen Woche rehabilitieren. Hordel hat zum ersten Ligaspiel im neuen Jahr Iserlohn zu Gast.

Mit zwei Wochen Verspätung ist an der Hordeler Heide wieder Westfalenliga-Fußball zu sehen. Nach der sturmbedingten Absage und dem spielfreien vergangenen Wochenende kommt es am Samstag um 15 Uhr für die DJK TuS Hordel zum Nachholspiel gegen den FC Iserlohn. Die Bochumer haben die zusätzliche Vorbereitungszeit genutzt und wollen mit neuem Selbstvertrauen ihren dritten Platz verteidigen. Einige Probleme aber sind geblieben.

„Die zusätzliche Zeit hat uns gut getan, aber trotz der Verlängerung bin ich nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung. Vor allem, weil uns immer wieder Ausfälle begleitet haben“, klagt Trainer Holger Wortmann, der auch am Samstag gegen den Tabellenzwölften einige Spieler ersetzen muss. Mit Tim Gronemeier, Patrick Nemec, Christoph van der Heusen und Timo Erdmann fallen vier defensive Stützen in der Zentrale weg. Außerdem steht hinter dem Einsatz von Kapitän und Stürmer Peter Elbers ein Fragezeichen.

Hordeler sind Improvisieren gewohnt

Dass es in der Vorbereitung so viele Ausfälle gab, kann aber auch zum Vorteil werden. Denn so sind es die Hordeler gewohnt, zu improvisieren. „Tatsächlich kann das ein Faktor sein. Viele Spieler haben in den Tests Positionen gespielt, die sie vorher nicht gewohnt waren. Das hat in dem einen oder anderen Fall funktioniert“, verrät Wortmann. Stürmer Güngör Kaya zum Beispiel half im Mittelfeld aus, der offensive Mittelfeldspieler Simon Hendel als Linksverteidiger.

Hoffnung gibt der Auftritt bei der Generalprobe am letzten Sonntag gegen den Landesliga-Spitzenreiter Borussia Dröschede. Auch da waren einige Akteure nicht dabei, in der zweiten Hälfte spielten sogar ein paar U19-Talente – und dennoch sprang ein überzeugender 3:1-Sieg heraus, der erste der Vorbereitung. „Das war extrem wichtig, ein Erfolgserlebnis, das wir gebraucht haben“, sagt Wortmann, der selbst gespannt auf Samstag ist: „Wir wissen nicht, wo wir stehen. Das wird ein Kaltstart.“

Wiemelhausen kehrt den Scherbenhaufen zusammen

Wiemelhausen ist schon in der vergangenen Woche in die Westfalenliga gestartet, hatte sich dabei einiges vorgenommen, stand nach dem 1:6 gegen den SV Hohenlimburg aber vor einem kleinen Scherbenhaufen. Der ist nun zusammengekehrt. Ganz aufgeräumt will die Concordia am Sonntag im Nachholspiel beim FSV Gerlingen einen Neustart wagen (15 Uhr). Für die Bochumer, die auf Platz acht stehen, geht es dabei auch um den Anschluss an das obere Tabellendrittel.

„Wir haben gegen Hohenlimburg zurecht eine Klatsche kassiert. Jetzt müssen wir zusammen erhobenen Hauptes aufstehen“, sagt Trainer Jürgen Heipertz, der nach der herben Niederlage keine große Analyse vorgenommen hat: „Das war zu viel, was nicht geklappt hat. Das wichtigste ist, dass die Einstellung wieder stimmt. Ich will jetzt auch keine großen Lippenbekenntnisse hören, wir müssen die Antwort auf dem Platz geben.“

Im Training ist Feuer

Im Trainingsbetrieb war in dieser Woche ordentlich Feuer drin, der Konkurrenzkampf allerdings hält sich in Grenzen, denn bei Wiemelhausen sind einige Spieler angeschlagen oder verletzt. Henning Wartala, Marco Costanzino und Oliver Roll fallen ja ohnehin länger aus, dazu kommen gegen den Tabellen-15. Gerlingen Matthias Kern, Cedrik Hupka, Tom Franke und Dennis Gumpert. Vor allem auf den Außenpositionen herrscht dadurch Mangel.

„Wir haben zwar am Sonntag einen kleinen Kader, aber es ist am Ende auch egal, wer auf dem Platz steht. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft. Alle Mann müssen bereit sein, den Kampf anzunehmen und mit Herzblut den Verein zu repräsentieren. Ich will eine deutliche Reaktion sehen“, sagt Heipertz und fügt an: „Das ist jetzt auch eine Sache der Ehre.“