Das Spiel zwischen Bielefeld und Bochum war noch keine Minute alt, da unterbrach Schiedsrichter Robert Kempter bereits das Spiel. Zum einem, weil er Bielefelds Cedric Brunner nach einem üblen Einsteigen gegen Danilo Soares die Gelbe Karte zeigte. Zum anderen, weil Bochums Fans mit Anpfiff Pyro-Technik zündeten und auch Böller auf das Spielfeld warfen. Kempter holte Anthony Losilla, Bochums Spielführer, zu sich und schickte ihn dann zu den Bochumer Anhängern. Der Auftrag war klar: Die Fans beruhigen und möglichst dafür sorgen, dass sie das mit Pyro-Technik und Böllern lassen.

Das klappte. Die Bochumer Fans hielten sich danach zurück. Bereits vor dem Spiel waren sie allerdings aufgefallen. Sie hatten über die sozialen Medien dazu aufgerufen, in schwarzer Kleidung nach Bielefeld anzureisen. Das war angekommen bei den Fans. Muntere Farben waren im Block jedenfalls nicht zu sehen. Das Dunkle passte zum Auftritt der Anhänger. Sie fallen gerne in fremden Stadien negativ auf.

Platz 28 der ewigen Strafentabelle

Zuletzt musste der VfL im Dezember des vergangenen Jahres 6000 Euro Strafe zahlen, weil die Fans beim Pokalspiel beim KSV Baunatal Rauchtöpfe abgebrannt hatten. Davor waren 7200 Euro Strafe fällig, weil die Fans beim Spiel in St. Pauli ebenfalls pyrotechnische Gegenstände gezündet hatten. 18.750 Euro Strafe waren es, weil die Bochumer Fans in der vergangenen Saison beim Spiel in Bielefeld Pyrotechnik gezündet hatten und Leuchtraketen abgeschossen hatten und weil bei den Heimspielen gegen Heidenheim und Hamburg Bierbecher auf das Spielfeld geworfen wurden.

Die Macher der Internetseite fussballmafia.de haben ausgerechnet, dass der VfL durch 24 Strafen bereits 218.050 Euro Strafen zahlen musste. Damit liegt der VfL laut der Seite auf Platz 28 der ewigen Strafentabelle. Die führt Eintracht Frankfurt mit 1.369.300 Euro an.