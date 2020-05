Fußballkreis Bochum benennt seine Aufsteiger bei der Jugend

Bochum. Die Saison der Jugendfußballer wird abgebrochen. Absteiger gibt es keine, aber Aufsteiger. Der Fußballkreis Bochum hat sie nun benannt.

Nun haben auch Bochums Jugendfußballer Gewissheit: Die Fußball-Saison 2019/2020 wird abgebrochen. Es steigt keine Mannschaft ab und die Aufsteiger der verschiedenen Spielklassen sind ermittelt worden. Das teilt der Fußballkreis Bochum nun mit.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat eine für das gesamte Verbandsgebiet einheitliche Lösung als Ziel ausgegeben, was die Vorsitzenden der Kreisjugendausschüsse nach einer Videokonferenz voll und ganz unterstützen. Abschließend wird ein außerordentlicher Verbandsjugendtag im Juni 2020 über den endgültigen Saisonabbruch mit der vorgeschlagenen Wertung abstimmen.

Was bedeutet das für den Kreis Bochum im Einzelnen? Es wurden alle Tabellenstände der Kreisligen A-C nach dem Abbruch am 13. März 2020 mit „Quotienten-Regelung“ verglichen. Danach ergibt sich folgende Aufstiegssituation für die Jugend-Kreisligen, vorbehaltlich der Entscheidung am außerordentlichen Verbandsjugendtag im Juni 2020.

Kreisliga A

A-Junioren entweder FC Altenbochum oder RW Stiepel hier ist noch ein Verfahren beim Sportgericht anhängig.

B-Junioren TuS Hattingen

C-Junioren DJK TuS Hordel II

D-Junioren SC Weitmar 45

B-Juniorinnen SV Hohenlimburg II

Kreisliga B

A-Junioren DJK Armia Bochum und DJK Adler Riemke

B-Junioren TuS Kaltehardt und JSG Harpen/Hiltrop

C-Junioren FSV Witten II und Concordia Wiemelhausen

D-Junioren

Gr. 1 DJK Märkisch Hattingen und SG Wattenscheid 09 III; Gr. 2 BV Langendreer 07 und JSG Kornharpen / Bergen II

Kreisliga C

A-Junioren SV Waldesrand Linden

B-Junioren CSV SF Linden und TuS Hattingen II

C-Junioren Gr. 1 SG Welper und SV Eintracht Grumme; Gr. 2 JSG Kornharpen / Bergen II und TuRa Rüdinghausen

D-Junioren Gr. 1 BV Hiltrop und Hedefspor Hattingen; Gr. 2 JSG Herbede/Heven II und DJK Arminia Bochum; Gr. 3 SV Phönix Bochum und VfB Annen

Die Auf- und Abstiegsregelungen für die Saison 2020/21 werden so aufgebaut, dass nach der nächsten oder übernächsten Saison möglichst wieder der „alte“ Stand der Staffelgrößen der Kreisligen ähnlich der Situation vor der Saison 2019/20 hergestellt sein wird. Das bedeutet, dass es dann wieder einen „normalen“ Aufstieg in die nächst höheren Ligen geben wird, aber einen vermehrten Abstieg aus den Kreisligen. Sollte ein Verein den Aufstieg nicht annehmen wollen oder können, muss er dieses dem Koordinator Spielbetrieb schriftlich mitteilen.