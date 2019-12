Gin-Produzent spielt in der Volleyball-Oberliga als Libero

An Beschäftigung mangelt es Beda Jurgeleit nicht. Neben seinem Medizinstudium an der Ruhr-Universität Bochum ist er noch als Unternehmer bei Monastic Dry Gin involviert. Einem Gin, der im Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel, in dem der 20-Jährige auch Messdiener ist, produziert wird. Der Sport kommt bei Jurgeleit trotzdem nicht zu kurz.

„Ich brauche den Sport“, sagt er. „Außerdem ist zeitlich alles gut miteinander vereinbar.“ Über den Sportunterricht in der neunten Klasse kam er zum Volleyball. Seit dem 14. Lebensjahr spielt der gebürtige Bochumer für Telstar. Erst in der Jugendmannschaft und mittlerweile in der fünften Saison bei den Männern in der Oberliga. Damals wie heute sein (Spieler-)Trainer: Lukas Kastien. Dieser brachte ihn in das Männerteam.

Kleiner als die meisten Mitspieler

Da Jurgeleit kleiner als die meisten seiner Mitspieler ist, musste er für sich eine Nische finden. „Als Libero muss man nicht springen und sich mehr am Boden bewegen. Da kommt mir meine Größe eher gelegen“, erklärte er seine Positionsauswahl. Allerdings sei er nur Dienstleister und dürfe keine Punkte machen. Das wäre für ihn manchmal etwas frustrierend.

Frust sei teilweise auch in der vergangenen Saison aufgekommen, als das Team in der Regionalliga oft weit gefahren sei und oft verloren habe. Trotzdem wäre die Spielzeit eine besondere Erfahrung gewesen. „Es war ein anderes Niveau und die Spiele waren deutlich enger. Ein Fehler hat meistens die Partie entschieden“, sagt er. Jurgeleit würde auch gerne nochmal eine Klasse höher spielen, in der aktuellen Saison ist aber eher Abstiegskampf angesagt.

Klassenerhalt bleibt das Ziel

Zum Jahresabschluss liegt Telstar auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir können im Moment unser Potential nicht ausschöpfen“, sagt Jurgeleit. Für seinen ehemaligen Jugendtrainer und aktuellen Spielertrainer Lukas Kastien sei das Volleyball-Jahr 2019 wegen des Abstiegs und der bislang schwachen Saison kein gutes für Telstar gewesen. Symbolisch dafür steht die knappe Tie-Break-Niederlage im letzten Spiel des Jahres gegen Hörde II, als das Team trotz Chancen auf den Sieg nur einen Punkt holte.

„Die Devise ist, die Hinrunde nicht auf einem Abstiegsplatz abzuschließen“, sagt Kastien und gibt sich vor dem letzten Spiel der Hinrunde und Jahresauftakt beim direkten Konkurrenten Hammer Sport-Club kämpferisch. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt auch Jurgeleit. Auch er hat den Ernst der Lage längst erkannt. Dabei möchte er mit einer stabilen Annahme helfen.