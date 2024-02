Grummes Trainer: „Er würde mit gebrochenem Bein auflaufen“

Bochum Platzduell zwischen den A-Ligisten Grumme und Adler Riemke: Eintracht-Trainer van Ophoven erklärt, auf welche drei Spieler es ankommen wird.

Der SV Eintracht Grumme hat das Platzduell im Hinspiel gegen die DJK Adler Riemke am ersten Spieltag mit 2:1 für sich entschieden. Mann des Spiels war Kapitän Dennis Gerstemeier mit zwei Toren. Das will das Team von Trainer Michael van Ophoven kommenden Sonntag (4. Februar, 15 Uhr) zum Jahresauftakt wiederholen: „Durch den Hinspiel-Sieg haben wir Blut geleckt und wollen die sechs Punkte gegen Adler eintüten.“

Die letzten Wochen vor der Winterpause glichen, wie Grummes Trainer sagt, einer Achterbahnfahrt. In den vergangenen zwei Spielen schlug Grumme erst Bezirksliga-Absteiger BV Hiltrop und verlor dann gegen Kellerkind RW Leithe. Van Ophoven: „Wir konnten in dieser Saison nicht einmal mit der gleichen Elf spielen. Dadurch haben wir dann auch die Konstanz vermissen lassen. Unser großes Ziel für dir Rückrunde ist, dass wir uns stabilisieren.“ Die Vorbereitung war nicht leicht: „Wir sind in den vergangenen zwei Wochen 60 Kilometer gelaufen, weil die Plätze gesperrt waren.“

Grumme: Auf diese Spieler kommt es besonders an

Beim Rückrundenstart vorangehen sollen drei Spieler: Top-Stürmer Dennis Gerstmeier, Mittelfeldstratege Florian Jacobs sowie Torwart Raphael Kochanski. „Dennis würde Sonntag vermutlich auch mit einem gebrochenen Bein auflaufen. Aus meiner Sicht ist er der beste Stürmer der Liga. Rapha ist ein erfahrener Keeper der herausragend auf der Linie ist, und Florian geht mit seiner Mentalität einfach voran“, schwärmt der Grumme-Trainer.

Grumme-Coach: „Wenn er fit ist, kann er Leistungsträger sein“

Gerne mithelfen würde auch van Ophovens Bruder und Spieler, Johannes van Ophoven. Der 32-Jährige konnte in dieser Saison verletzungsbedingt erst sechs Spiele absolvieren –in den letzten Wochen vor der Winterpause hatte er sich zurückgekämpft, wird nun aber von einem grippalen Infekt außer Gefecht gesetzt. Ophoven hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Sein Bruder und Coach ist sich aber sicher, „wenn er fit ist, kann er Leistungsträger sein“.

Besonders in jungen Jahren lässt sich der kleine Bruder vom Größeren ungern etwas sagen. Bei den Ophoven-Brüdern war das nicht der Fall: „Es war am Anfang schon gewöhnungsbedürftig, seinen Bruder zu trainieren, aber das hat sich schnell gelegt. Ich bin seit neun Jahren sein Trainer, dementsprechend ist es inzwischen Normalität.“ Sein Bruder sieht das genauso: „Micha hat eine Menge Ahnung von Fußball. Für mich ist das Ideal, dass er mein Trainer ist.“ Außerhalb des Platzes ist der Eintracht-Trainer Sozialarbeiter bei der Stadt Bochum. Johannes van Ophoven ist als Projektingenieur bei den Stadtwerken Bochum angestellt.

Brüder van Ophoven sind „heiß wie Frittenfett“ auf das Platzduell gegen Adler Riemke

Die beiden kommen aus Bochum-Grumme und spielen seit den Mini-Kickern für die Eintracht. Für den jüngeren Bruder war immer klar, „Grumme oder gar kein Fußball“. Vor rund viereinhalb Jahren haben die Brüder mit ihrem Jugendverein ihr bisheriges Highlight erleben dürfen. „Wir haben den Fairplay-Pokal gewonnen und durften in der Vorbereitung gegen den VfL Bochum spielen, mit Robin Dutt als Trainer. Zu der Zeit hatten wir 100-Jähriges-Jubiläum, das hat perfekt gepasst“, erzählt Johannes van Ophoven. Grumme verlor am Ende mit 0:15.

Am Sonntag (15 Uhr, Feenstraße 7) gegen die Adler wird das Ergebnis vermutlich nicht so klar ausfallen. „Wir sind mega heiß. Platzduelle sind immer etwas Besonderes“, so Grummes Mittelfeldspieler. Der Coach sagt: „Ich denke, das wird ne ganz enge Kiste. Wir wissen was auf uns zukommt und sind heiß wie Frittenfett. Ein besseres Spiel zum Start ins neue Jahr kann es nicht geben.“ Die Brisanz im Platzduell sei rein sportlicher Natur und würde auf dem Platz stattfinden. „Wenn abgepfiffen wird, ist alles wieder gut.“

