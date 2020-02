Bochum. Nach dem 2:4 gegen den TC Iserlohn kann Grün-Weiß Bochum den Klassenerhalt in der Tennis-Westfalenliga nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Alle vier Einzel gingen an die Gäste des TC Iserlohn. Der Spieltag war schon früh entschieden. Für die Herren des TC Grün-Weiß Bochum wird die Luft im Tabellenkeller der Westfalenliga damit im dünner. Das erhoffte Abstiegsfinale am letzten Spieltag gegen den TC Grün-Weiß Paderborn bleibt somit aus.

TC Iserlohn schickt starke Gegner nach Bochum

Bei den ersatzgeschwächten Bochumern stand zum ersten Mal in dieser Westfalenliga-Saison Alexander Batton im Kader. Er rückte für den verletzten Nico Erdmann in die Mannschaft. Iserlohn nutze die Situation aus und schickte eine starke Mannschaft nach Bochum. „Die Iserlohner Aufstellung kam für mich nicht überraschend. Da war es von Anfang an eigentlich klar, dass es sehr schwer wird“, gestand Kapitän Erdmann.

Einen Vorwurf machte er seiner Mannschaft allerdings nicht – im Gegenteil. „Ich kann allen für die Matches nur ein großes Kompliment aussprechen. Alle haben ihr Bestes gegeben und sehr gut mitgehalten“, lobte er im Anschluss an den Spieltag. Dabei hob er besonders Alexander Batton hervor. „Er musste zweimal einen Tiebreak spielen. Da hatte er etwas Pech. Ansonsten hat er sehr gut agiert“, berichtete Erdmann.

Stimmung in der Mannschaft bleibt positiv

Trotz der Niederlage hielt sich die Enttäuschung bei den Grün-Weißen in Grenzen. „Die Jungs haben es eher positiv aufgenommen, dass wir mit viel Glück doch noch in der Liga bleiben können“, beschrieb Erdmann die Stimmung in der Mannschaft. Dazu ist ein Sieg gegen den TC Grün-Weiß Paderborn jedoch Pflicht. Zudem ist das Team noch auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen.

Die Ergebnisse im Überblick

Yannick Staupe – Lukas Ollert: 3:6, 2:6

Frederik Faste – Jordi Walder: 3:6, 4:6

Philipp Dworak – Jim Walder: 4:6, 3:6

Alexander Batton – Tobias Berning: 6:7, 6:7

Staupe/Faste – Ollert/Walder: Aufgabe Ollert

Dworak/Batton – Walder/Berning: Aufgabe Walder