Hallen und Plätze gesperrt: Stadt erhebt keine Gebühren

Bochum. Wegen der Coronakrise sind die städtischen Sportanlagen gesperrt. In dieser Zeit fallen für die Vereine keine Nutzungsgebühren an.

Eine gute Nachricht in Zeiten der Coronakrise für die Sportvereine in Bochum: Gebühren für die Nutzung der Sportstätten fallen aktuell nicht an, weil die Sportstätten ja gar nicht genutzt werden können. Und für diese Fälle erhebt die Stadt auch keine Gebühren. So sieht es die Entgeltsatzung der Stadt vor.

Das heißt auch: Den bürokratischen Akt eines Antrags auf Gebührenbefreiung können sich die Vereine sparen. Die Stadt wird in ihrer Jahresabrechnung für die Zeit, in der die Sportstätten wie die Hallen oder Fußballplätze gar nicht geöffnet sind, von sich aus keine Gebühren in Rechnung stellen. Dies betonte Achim Paas, Leiter des Referats für Sport und Bewegung der Stadt, gegenüber dieser Redaktion.