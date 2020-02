Bochum. Heimdebakel zum Jahresauftakt: Westfalenligist Concordia Wiemelhausen hat gegen Hohenlimburg 10 mit 1:6 verloren. Auch in der Höhe verdient.

Der Rückrunden-Start ist für Wiemelhausen ordentlich nach hinten losgegangen. Die Concordia war heiß auf den Wiederbeginn der Westfalenliga, überdrehte in der ersten Hälfte aber völlig. Nach dem Seitenwechsel gaben sich die Gastgeber an der Glücksburger Straße nach drei schnellen Gegentoren dann auf. Das Endergebnis war am Ende erschreckenderweise nicht unverdient: Mit 1:6 ging Wiemelhausen gegen den SV Hohenlimburg 10 unter.

Trainer Jürgen Heipertz vermisst den Willen

„Wir waren heute fünf Tore schlechter als der Gegner. Das Spiel war so, wie es das Ergebnis aussagt“, gab Trainer Jürgen Heipertz zu: „Wir haben die Einstellung und den absoluten Willen zu gewinnen vermissen lassen. Wenn man ein Spiel nicht richtig annimmt, dann kommt genau so etwas dabei heraus. Wir sind jetzt natürlich alle frustriert und müssen uns Gedanken machen, wie wir nächstes Mal anders auftreten.“

Die Wiemelhauser kamen von Beginn an nicht richtig ins Spiel, waren oft zu spät in den Zweikämpfen, leisteten sich viele Ballverluste und setzten danach oft mit übertriebener Härte nach. Das war auch dem Schiedsrichter nicht entgangen. Die Folge: Das Spiel war wenig ansehnlich, wurde oft unterbrochen, und Chancen hatte eigentlich nur Hohenlimburg, vor allem nach Standardsituationen. So fielen auch die beiden Treffer der ersten Hälfte.

Zwei Gegentore nach Standardsituationen

Trainer Jürgen Heipertz (r.) und Co-Trainer Daniel Oehlmann sahen einen schwachen Auftritt von Wiemelhausen. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bei einem Eckstoß kam ein Hagener frei zum Abschluss (26.), vier Minuten später fiel das 0:2 durch den zweiten Ball nach einem Freistoß. Von der Concordia war nach vorne wenig zu sehen. Einmal war Cedrik Hupka auf und davon, wurde aber am Sechszehner rüde gestoppt. Es gab Gelb und einen Freistoß, der über das Tor segelte. Wiemelhausen hätte gerne Rot oder einen Elfmeter gesehen.

In der Kabine nahm sich die Concordia vor, das Spiel zu drehen, doch bereits zwei Minuten nach dem Seitenwechsel klingelte es wieder, erneut nach einem Freistoß, diesmal per Kopf. Als danach die ersten eigenen Chancen ungenutzt blieben und fünf Zeigerumdrehungen später das 0:4 fiel, war der Tag für die Concorden endgültig gelaufen. Hohenlimburg legte zwei weitere Treffer, einen per Elfmeter, oben drauf.

Zwei Gelb-Rote Karten, eine auf jeder Seite, unterbrachen den Spielfluss und das muntere Toreschießen etwas. Kurz vor Schluss gelang der Concordia immerhin noch der Ehrentreffer durch Winter-Zugang Dennis Adamczok. Das war an diesem Tag aber die einzige positive Nachricht in Wiemelhausen.

Die Fakten zum Spiel: Wiemelhausen - SV Hohenlimburg 1:6 (0:2)

Wiemelhausen: T. Schmidt – Mbenda, Stahmer, C. Schmidt, Kern – Adamczok, Strohmann, Scherff (46. Simsek) – Schwindt (60. Yeboah), Kadiu, Hupka (46. Gumpert)

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Wiemelhausens Ozan Simsek (71.), Gelb-Rote Karte für Hohenlimburg (79.)

Tore: 0:1 (26.), 0:2 (30.), 0:3 (47.), 0:4 (50.), 0:5 (57.), 0:6 (Elfmeter, 73.), 1:6 Adamczok (88.)

Testspiel: Hordel gewinnt mit 3.1 gegen Dröschede

Die DJK TuS Hordel hat sich bei der Generalprobe gegen Landesliga-Tabellenführer Borussia Dröschede gerade rechtzeitig vor ihrem Liga-Start ein Erfolgserlebnis geschaffen. Bei dem Testspiel in Iserlohn gelang dem Westfalenligisten ein 3:1 (3:0).

„Heute ist die Stimmung nach dem Spiel endlich mal gut. Ich bin zufrieden mit dem Auftritt, spielerisch und von der Einstellung. Ich will aber nicht in Lobhudelei verfallen, der Test hat seinen Zweck erfüllt“, sagte Trainer Holger Wortmann.

In der ersten Hälfte brachten Güngör Kaya und Marcel Erdelt, der einen Doppelpack erzielte, Hordel auf die Siegerstraße. Zur Halbzeit wechselte Wortmann einmal durch, gab auch U19-Spielern die Chance und stellte außerdem das System um. So lief es nach dem Seitenwechsel nicht mehr ganz so geordnet, Hordel kassierte noch das 1:3 (65.).