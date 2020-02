Heimniederlage: Dämpfer für die VfL Sparkassen-Stars Bochum

Wieder war es knapp. Ganz knapp. Doch diesmal blieb das Happy-End für die Bochumer Basketballer aus. Die VfL Sparkassen-Stars haben nach dem ebenso hauchdünnen Auswärtssieg in der Vorwoche bei den BSW Sixters ihr Heimspiel der 2. Bundesliga Pro B gegen die Basket Juniors Oldenburg mit 73:76 (30:33) verloren. Und Hans-Peter Diehr, Bochums Finanzvorstand, ärgerte sich nicht nur wegen der Pleite gegen den Nachwuchs des Erstligisten.

„Merkwürdig“ fand Diehr viele Entscheidungen der Schiedsrichter in der Schlussphase. Oldenburg verteidigte zwar fair, aber auch hart und konsequent, berichtete Diehr. Doch in den letzten Minuten gab es kein Foul mehr für die Gäste, anders als für die Gastgeber. Für den Manager der Sparkassen-Stars „höchst unglücklich“, anders gesagt: „merkwürdig“. Auch deshalb, so Diehr, blieb die Krönung einer Aufholjagd aus.

Aufholjagd bringt die Halle zum Kochen

Lars Kamp (r.) und Marius Behr führten die VfL Sparkassen-Stars wieder heran. Doch es reichte am Ende nicht. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Denn die Sparkassen-Stars hatten sich nach einem verpatzten Beginn im dritten Viertel zurückgekämpft, fast 900 Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung, „die Halle stand kopf“, erklärte Hans-Peter Diehr. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, nach der die Bochumer in einer von starker Defensivarbeit und schwacher Wurfquote beider Teams geprägten Partie mit 30:33 zurücklagen, zogen die Oldenburger auf 46:32 und wenig später auf 53:39 davon. Vor allem Lars Kamp und der bärenstarke Marius Behr aber brachten die Sparkassen-Stars zurück ins Spiel, bis zum Ende des dritten Durchgangs hieß es nur noch 53:58.

Conner Washington scheitert in der letzten Sekunde

Conner Washington scheiterte mit seinem Dreier-Versuch in der letzten Sekunde für die VfL Sparkassen-Stars Bochum Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Und das Team von Headcoach Felix Banobre, das in den ersten Vierteln vor allem dank des gut aufgelegten Zach Haney auf Tuchfühlung geblieben war, legte nach, glich zum 64:64 aus und ging selbst mit 70:66 in Führung. Ehe für den Geschmack von Hans-Peter Diehr die Schiedsrichter der Partie den entscheidenden Stempel aufdrückten. Jedenfalls konnte Oldenburg wieder ausgleichen zum 73:73, 25 Sekunden waren da noch zu spielen. Zach Haney, mit 20 Punkten Bochums erfolgreichster Korbjäger an diesem Samstagabend, vergab einen Zweier, Hendrik Drescher von den Basket Juniors aus der Bundesliga-Stadt versenkte fünf Sekunden vor dem Ende einen Dreier, während Conner Washington mit einem Dreierversuch in der letzten Sekunde scheiterte. Partie verloren. Stimmung dahin.

Irre spannend: Fünf Teams sind punktgleich

Die Sparkassen-Stars haben damit einen großen Schritt Richtung Play-Offs verpasst. Oldenburg ist als Tabellenneunter – dem ersten Platz, der nicht für die Play-Offs im Kampf um den Aufstieg reicht – bis auf zwei Punkte an den Tabellensiebten aus Bochum herangerückt, wobei der direkte Vergleich für die Sparkassen-Stars spricht, die das Hinspiel mit 90:85 gewonnen hatten. „Es ist unglaublich eng in dieser Liga, sehr spannend“, hat Diehr aber auch einen Platz unter den ersten Vier noch nicht aufgegeben. Denn der Vierte aus Dresden hat ebenso 20 Punkte auf dem Konto wie der Fünfte Sandersdorf, der Sechste Rist-Wedel, der Siebte Bochum und der Achte Lok Bernau.

Drei Endspiele im Kampf um die Play-Off-Plätze

Gegen die auf Rang zehn stehenden und bereits abgeschlagenen Iserlohn Kangaroos (15. Februar, 19 Uhr, Rundsporthalle), auswärts beim bereits sicheren Play-Off-Team und Spitzenreiter Itzehoe Eagles (29. Februar, 19.30 Uhr) und noch einmal in eigener Halle gegen den direkten Konkurenten Lok Bernau (7. März, 19.30 Uhr) geht es nun darum, das Minimalziel Play-Offs zu erreichen. Oder sogar noch auf Rang vier zu klettern.

VfL Sparkassen-Stars Bochum - Basket Juniors Oldenburg 73:76 (30:33)

Viertel: 16:14, 14:19, 23:25, 20:18

Sparkassen-Stars: Bilski (5 Punkte), Kamp (8), Gebhardt (4), Washington (15), Behr (17), Wendeler, Bungarth, Bals (2), Böther, Lang, Haney (20)