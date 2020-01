Hordel hat RW Ahlen zu Gast, Wiemelhausen spielt in Stiepel

Die Hallenrunde liegt hinter den Teams im Fußballkreis Bochum, am Wochenende verlagern sich die Spiele wieder auf Kunstrasen. Die Bochumer Westfalenligisten testen beide am Sonntag um 15 Uhr: Die DJK TuS Hordel hat mit RW Ahlen einen großen Namen an der Hordeler Heide zu Gast, Concordia Wiemelhausen tritt beim Kreisligisten RW Stiepel an (Kemnader Straße).

„Das ist für uns ein absoluter Härtetest “, sagt Hordels Trainer Holger Wortmann. Vor dem Test gegen den Oberliga-Dritten ist die personelle Situation allerdings angespannt. Unter anderem fällt die komplette Viererkette aus. „So können sich eben Andere empfehlen. Für die Jungs ist das Spiel ein Highlight. Ich bin selber neugierig, wie wir uns gegen ein derartiges Top-Team schlagen“, so Wortmann. Zu seinem Debüt kommen soll Zugang Emrah Uzun.

Costanzino fällt mit Schulterverletzung aus

Während Hordel schon zwei Testspiele hinter sich hat, wird es für Concordia Wiemelhausen, Zweiter bei den Hallen-Stadtmeisterschaften, am Sonntag der erste Freiluft-Auftritt im neuen Jahr. In den ersten Wochen wurde vor allem an den Grundlagen geschraubt. Große Erwartungen hat Trainer Jürgen Heipertz noch nicht: „Das wird ein erstes Auflaufen. Aber ich kann sagen, dass die Jungs motiviert sind, das Team macht einen guten Eindruck.“ Nicht mit dabei ist Marco Costanzino, der sich bei den Sparkassen Masters erneut an der Schulter verletzt hat und länger ausfallen wird.