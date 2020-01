Bochum. Westfalenligist Hordel ist der große Favorit in Bochum-Mitte. Erstmals spielen alle vier Gruppen an einem Tag. Viel Arbeit für Ausrichter Arminia.

Hordel nimmt die Vorrunde „nicht auf die leichte Schulter“

In der kommenden Woche steigen in der Rundsporthalle die Endrunden der Sparkassen Masters, auch an diesem Samstag ist schon Budenzauber angesagt, bei den Vorrunden des Bezirks Bochum-Mitte. Dabei rollt den ganzen Tag der Ball, denn diesmal spielen alle vier Gruppen an einem Tag – von 10 bis 19.30 Uhr. Mit dabei ist einer der Favoriten: Westfalenligist DJK TuS Hordel.

Neben Concordia Wiemelhausen ist Hordel das klassenhöchste Team im gesamten Turnier. In der Rundsporthalle trifft der Westfalenligist ausschließlich auf Kreisligisten. Seine Favoritenrolle will der Club annehmen, doch Trainer Holger Wortmann warnt auch vor den Gegnern: „Wenn man die Ligazugehörigkeit anschaut, dann gibt es keine zwei Meinungen. Aber wir wissen, dass in der Halle alles möglich ist. Das wird kein Spaziergang, wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter.“

Hordel nicht mit „voller Kapelle“

Der Kader der Hordeler lässt sich sehen. Mit in die Halle kommen unter anderem Zugang Güngör Kaya, Patrick Nemec und Marcel Erdelt. „Es ist nicht die volle Kapelle, aber wir haben definitiv eine schlagfertige Truppe dabei. Und alle sind heiß auf das Turnier“, sagt Wortmann.

Im vergangenen Jahr überstand die DJK die Vorrunde unbeschadet, musste dann aber in der Gruppenphase der Endrunde die Segel streichen. Diesmal soll es noch weiter gehen. „Wir wollen in die Endrunde, das ist auch wichtig für die Reputation“, sagt Wortmann, dessen Team in der Vorrunde an Arminia Bochum, CSG Westpark und Croatia Bochum vorbei muss.

Arminia mit 40 Helfern

Die DJK Arminia ist gleichzeitig Ausrichter des Turniers. Neben der sportlichen wartet eine logistische Aufgabe auf den Club, der 2014 die Endrunde ausgerichtet hatte. Rund 40 Helfer sind vor Ort. „Alle vier Gruppen an einem Tag in einer Halle, das ist so in Bochum-Mitte noch nie dagewesen. Das ist interessant und attraktiv für uns, aber auch eine Herausforderung“, sagt der Vorsitzende Klaus Peters: „Wir wollen eine rundum gelungene Veranstaltung daraus machen. Auch sportlich wollen wir nichts abschenken, auch wenn wir das nicht ganz so dramatisch sehen.“

Für die ersten Beiden der Gruppe A geht es ab 13.15 Uhr in den Halbfinals gegen die Sieger der Gruppe B, wo Eintracht Grumme der Favorit ist. Das Team von Markus Brüggestrath kratzt in der Kreisliga A1 am Aufstieg und ist gut in Form. In der Halle bekommen sie es mit Westfalia Bochum, Germania Bochum-West und Hellas Bochum zu tun. Das Finale steigt um 14 Uhr. Anschließend sind ab 14.30 Uhr die anderen beiden Gruppen dran.

Im Kampf um die letzten beiden Tickets für die Endrunde haben die Bezirksligisten und Gruppenköpfe Adler Riemke und Phönix Bochum die besten Karten. Die Riemker müssen sich mit den Kreisligisten SV Altenbochum, PSV Bochum, SV Türkiyemspor und AFB Bochum auseinandersetzen. Auch der SV Phönix, der letztes Jahr Gesamt-Vierter wurde, hat mit SK Bochum, FC Bochum und SV Vöde Kreisligisten vor der Brust. „Wir haben uns einiges vorgenommen“, sagt Phönix-Trainer Maximilian Wagener: „Wir sind bekannt dafür, dass wir den Zuschauern in der Halle schönen Fußball bieten. Das wollen wir fortführen.“