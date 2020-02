Die lange Vorbereitung ist vorbei, ab Sonntag geht es für die A-Junioren der DJK TuS Hordel in der U19-Landesliga wieder um Punkte. Nachdem der Angriff auf die Spitzenplätze in der Hinrunde nicht ganz geklappt hat, soll es mit personellen Verstärkungen in der Rückrunde von Platz fünf aus nun Schritt für Schritt gehen. „Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall mehr Punkte als in der Hinrunde zu sammeln“, sagt Trainer Marcel Radke.

In der Liga wollten die Hordeler eine gute Rolle spielen und dabei gerne auch oben anklopfen. Das ist nur teilweise gelungen. Am Anfang stand die DJK sogar kurz ganz oben, insgesamt fünf Unentschieden – Hordel ist damit der Remis-König der Liga – verhinderten aber den Verbleib an der Spitze. „Die vielen Unentschieden haben uns schon geärgert. In vielen Spielen war mehr drin, die wollen wir in der Rückrunde gewinnen“, sagt Radke und hat Lösungen parat. „Wir müssen spielerisch zulegen, vor allem gegen tief stehende Gegner.“ Gegen die Teams, die über Hordel stehen, hat die DJK keine einzige Niederlage eingesteckt.

Der Kader wurde verändert

In der Winterpause wurde der Kader an einigen Stellen verändert. Vier Spieler, die nur wenig Einsatzzeiten hatten, haben den Verein verlassen, fünf Zugänge, alle aus der Westfalenliga, sind gekommen. „Wir haben uns Gedanken gemacht, auf welchen Positionen wir uns verstärken müssen. Die neuen Spieler werden uns in der Breite ebenso wie in der Spitze helfen. Sie sind schon gut integriert“, sagt Radke.

Auch aus den eigenen Reihen gibt es gute Nachrichten. Mit Kapitän Musa Dilek, Vize Jonas Kordt und Torjäger Cedrik Noack (11 Spiele/12 Treffer) haben drei U19-Spieler ab Sommer Verträge für die erste Mannschaft erhalten. Das motiviert auch die anderen. „Die Jungs können sich hier zeigen, das ist uns wichtig“, sagt Radke. Er blickt zuversichtlich auf die Rückrunde, die am Sonntag (11 Uhr) beim TSV Marl-Hüls beginnt: „Ich bin optimistisch, in der Tabelle ist von Platz eins bis fünf noch alles drin.“