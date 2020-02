Joker Kadiu bringt Wiemelhausen den Sieg beim FSV Gerlingen

Bochum. Doppelpack in den Schlussminuten: Concordia Wiemelhausen zeigt eine Reaktion auf die herbe Niederlage in der vergangenen Woche.

Die Concordia Wiemelhausen hat sich nach dem 1:6 zum Rückrundenbeginn wieder rehabilitiert. In Wenden beim FSV Gerlingen zeigten sich die Bochumer in allen Bereichen verbessert und gewannen mit 3:1 (1:1). „Es war kein überragendes Spiel, aber ich habe Kampf und Einsatz gesehen. Das war die erhoffte Reaktion, die Einstellung hat bei allen gestimmt“, lobte Trainer Jürgen Heipertz.

Die Concordia ging durch einen Treffer von Kenneth Neumann früh in Führung. Auch defensiv lief zunächst alles nach Plan. Die Wiemelhauser spielten erstmals in dieser Saison mit einer Doppel-Sechs: Felix Stahmer und Kai Strohmann machten das Zentrum dicht und stoppten so früh die Gerlinger Bemühungen. Einmal kamen die Gastgeber doch durch, zur Halbzeit hieß es 1:1.

Xhino Kadiu und Markus Scherff bringen neuen Schwung

Nach dem Seitenwechsel kam durch die Einwechslungen von Xhino Kadiu und Markus Scherff neuer Schwung auf. Scherff sorgte für Ideen, Topscorer Kadiu entschied die Partie: Erst versenkte er einen Elfmeter nach Foul an Stahmer, zum 3:1 nahm er den Ball mit der Hacke mit, ließ einen Verteidiger stehen und schob ein. „Sie kamen heute beide von der Bank und haben darauf genau die richtige Antwort gegeben“, freute sich Heipertz.

Bis zum Schlusspfiff verkaufte sich die Concordia souverän. Gefahr entstand lediglich nach Ecken, die bei dem starken Wind wörtlich durch den Strafraum rauschten. „Es war schon sehr windig und regnerisch, aber Fußballspielen war trotzdem gut möglich. Und es waren ja die gleichen Voraussetzungen für beide Teams“, sah Heipertz das Wetter nicht als großen Faktor.

Die Wiemelhauser ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, hielten hinten dicht und fuhren letztlich verdient mit den drei Punkten nach Hause. „Wir sind zufrieden. Die Jungs waren nach vorne sehr engagiert und haben hinten gut gestanden“, so Heipertz.

Die Fakten zum Spiel: FSV Gerlingen - Wiemelhausen 1:3

Wiemelhausen: T. Schmidt – Neumann (72. Yeboah), C. Schmidt, Nkam, Leone – Adamczok (83. Sundermann), Stahmer, Strohmann, Mbenda – Hupka (61. Scherff), Schwindt (61. Kadiu)

Tore: 0:1 Neumann (6.), 1:1 Bredebach (35.), 1:2/1:3 Kadiu (Elfmeter, 69./75.)