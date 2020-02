Kaltehardt ist im Abstiegskampf gegen den Letzten gefordert

Bochum. Für den TuS Kaltehardt geht es in der Billard-Oberliga Mehrkampf um den Klassenerhalt. Der DBC Bochum will seinen Spitzenplatz behaupten.

Eine Spitzenbegegnung und ein Kellerduell gibt es in der Billard-Oberliga Mehrkampf pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang. Am Sonntag (1.) begrüßt der TuS Kaltehardt als Tabellenvorletzter im Clubheim an der Urbanusstraße um 11 Uhr das Schlusslicht, die zweite Mannschaft des ABC Merklinde. Ungefähr 15 Kilometer weiter nördlich ist Spitzenreiter DBC Bochum bei der „Ersten“ des ABC zu Gast. Hier entscheidet sich, wer als Tabellenführer in die Rückrunde gehen wird.

„In diesem Wettbewerb geht es diesmal vor allem um Partiepunkte“, hatte DBC-Geschäftsführer Paul Kimmeskamp schon vor der letzten Begegnung gesagt. „Wir müssen möglichst viele unserer Partien gewinnen.“ In dem knappen Teilnehmerfeld sei auch der BC Creidlitz-Coburg ein Anwärter auf einen Platz bei der Endrunde der „Final Four“. Teilnehmen werden die beiden jeweils erstplatzierten Teams aus dem Rheinland und Westfalen.

Gemeinsame Liga ist angedacht

TuS-Sprecher und -Spieler Andreas Potetzki hofft im Kellerduell auf wichtige Punkte, weiß aber wie alle der Mehrkampf-Oberligisten nicht, wie es mit den technischen Disziplinen im Karambolage-Billard in der Zukunft weitergehen wird. „Aktuell gibt es Bestrebungen auf Sportwarteebene“, so Horst Wiedemann vom DBC, „eine wie auch immer geartete gemeinsame Liga auf die Beine zu stellen. Die Zeichen stehen gut.“ Anfang vergangenen Jahres war eine vom Ex-TuS-Spieler Martin Benstöm angestoßene Initiative noch gescheitert.