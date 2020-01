Kaya schießt Hordeler Rumpfelf zum Remis gegen RW Ahlen

Für Bochums Fußball-Westfalenligisten ist das erste Testspiel-Wochenende nach den Hallen-Stadtmeisterschaften erfolgreich verlaufen. Die DJK TuS Hordel kam trotz großer personeller Sorgen zu Hause an der Hordeler Heide zu einem Achtungs-Remis gegen den Oberligisten RW Ahlen, Concordia Wiemelhausen besiegte in seinem ersten Freiluft-Test 2020 RW Stiepel mit 8:1 (3:1).

In Hordel war die personelle Situation seit Beginn der Vorbereitung ohnehin angespannt. Vor dem Duell gegen Ahlen meldeten sich sieben Leistungsträger ab, unter anderem auch Emrah Uzun, der zu seinem Debüt kommen sollte. „Wir sind mit einer Rumpftruppe aufgelaufen. Einige der Jungs musste ich auf Positionen einsetzen, die sie noch nie gespielt haben“, sagte Trainer Holger Wortmann.

Zahlreiche Umstellungen im Team

So bildeten Marcel Erdelt und Philipp Severich die Innenverteidigung, Mo Alati rückte vom offensiven ins defensive Mittelfeld und Said Dahoud von der Außenposition auf die Zehn. In der zweiten Hälfte mussten zusätzlich drei U19-Spieler aushelfen.

„Deswegen kann ich nur ein Lob an die Mannschaft aussprechen. Es war toll, wie wir uns gegen diesen Top-Oberligisten verkauft haben“, fand Wortmann. Die Hordeler besannen sich auf ihre Stärken und hielten vor allem defensiv gut dagegen. In der ersten Hälfte ließ die DJK fast nichts zu, ein Gegentreffer fiel trotzdem. „Wir haben 44,5 Minuten überragend gespielt und waren 30 Sekunden unachtsam“, so Wortmann.

Ahlen mit deutlich mehr Spielanteilen

Ahlen hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, aber Hordel machte die Räume so eng, dass der Oberligist kaum durchkam. Das galt auch in der zweiten Hälfte, in der sich die DJK für ihre Arbeit belohnte: Nach einer Ecke von Timo Erdmann traf Güngör Kaya aus dem Gewühl heraus zum 1:1-Ausgleich (70.). „Das war ein verdientes Remis, die Jungs haben die Basics wieder verinnerlicht. Jetzt müssen wir noch daran arbeiten, etwas geduldiger im Spielaufbau zu werden“, schloss Wortmann.

Tom Franke (weißes Trikot) gewann mit Concordia Wiemelhausen mit 8:1 gegen RW Stiepel. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Die Concordia aus Wiemelhausen ging es beim ersten Test in diesem Jahr eine Nummer kleiner an. Beim A-Kreisligisten RW Stiepel zeigten die Wiemelhauser aber, dass sie heiß auf die Saison sind. Mit 8:1 (3:1) siegte der Westfalenligist. „Das war für uns ein erster Aufgalopp. Der Gegner hat gut gekämpft, unsere Leistung war in Ordnung“, sagte Trainer Jürgen Heipertz. „Ich bin nicht unzufrieden, einige Abläufe haben schon gut funktioniert. Aber wir haben auch noch viel Arbeit vor uns.“

Wiemelhausen findet die Lücken

Die Stiepeler machten ziemlich früh hinten dicht, die Concordia fand trotzdem dreimal die Lücke – Hennning Wartala (2) und Tom Franke trafen. Auch die Gastgeber hatten einige gute Aktionen und kamen nach einem Wiemelhauser Fehlpass zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte wurde es dann eine deutliche Angelegenheit. Das Spiel ging nur noch auf ein Tor, Cedrick Hupka (2), Dennis Gumpert, Tim Schwindt und David Yeboah legten fünf weitere Treffer nach.