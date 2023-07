Schalkes Fußballerinnen feierten in der vergangenen Saison Aufstieg und Pokalsieg – hier jubeln die Spielerinnen nach dem Erfolg im Pokalfinale über Horsthausen.

Frauenfußball Kein Frauen-Derby: BVB nicht in einer Liga mit Schalke – aber mit Bochum

Ruhrgebiet. Der westfälische Fußballverband hat die Staffeleinteilung im Frauenfußball veröffentlicht – auf Schalkes Erste warten keine Ruhrgebiets-Duelle.

Das erste Pflichtspiel-Derby im Frauenfußball zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund muss weiter warten. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen veröffentlichte am Freitagmittag die Staffeleinteilung der überkreislichen Ligen, und hat die beiden Landesliga-Aufsteiger getrennt: Während der BVB sich vor allem mit Gegnern aus dem Sauerland und Ruhrgebiet misst, unter anderem dem VfL Bochum II, spielt Schalke in der Münsterlandstaffel und muss bis nach Ibbenbüren fahren.

Ausgeschlossen ist aber nicht, dass Schalke und Dortmund in dieser Saison aufeinandertreffen – beide sind als Kreispokalsieger für den Westfalenpokal qualifiziert, in dem der BVB vergangene Saison erst im Viertelfinale an der ersten Mannschaft des VfL Bochum scheiterte.

Bochums Svenja Streller gegen Dortmunds Marina Jung – im Westfalenpokal-Viertelfinale der vergangenen Saison setzte sich der VfL 3:2 gegen Dortmund durch. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Der BVB trifft nach dem Aufstieg unter anderem auf den VfL Bochum II, die SpVgg Herne-Horsthausen und Union Bergen mit dem neuen Coach Ersin Ekiz.Die Herner und Bochumer Bezirksligisten dagegen treffen auf Schalke – in der Bezirksliga 5 treffen unter anderem Wanne 11 und TuS Harpen auf Schalkes Zweite.

Staffeleinteilung: Landesliga 2 mit Borussia Dortmund und VfL Bochum II

SC Drolshagen

VfL Bochum II (Absteiger Westfalenliga)

SG Albaum/Heinsberg

BSV Heeren

SV Hohenlimburg

SpVg. Berghofen II (Absteiger Westfalenliga)

FC Borussia Dröschede

DJK SpVgg. Herten

TV Brechten

SC Union BO-Bergen

SpVgg. Herne-Horsthausen

SV Fortuna Freudenberg II

SF Sümmern (Aufsteiger)

BV Borussia Dortmund (Aufsteiger)

Landesliga 3 mit Schalke 04

DJK GW Nottuln

SV Borussia Emsdetten

VfL Billerbeck (Absteiger Westfalenliga)

FC Oeding

TuS Recke

SV BW Aasee

Union Wessum

DJK Borussia Münster

SW Esch (Aufsteiger)

DJK Arminia Ibbenbüren II

SV Langenhorst Welbergen

Turo Darfeld

FC Schalke 04 (Aufsteiger)

SpVg. Vreden (Aufsteiger)

Bezirksliga 5

SSV Rhade II

Hammerthaler SV

SV Wanne 11

FC Bochum

SV Waldesrand Linden

SV Fortuna Seppenrade

TuS Harpen

SV Titania Erkenschwick

TuS Gahlen

FC Marbeck 58

SV Bommern (Aufsteiger)

VfB Hüls (Aufsteiger)

FC Schalke 04 II (Aufsteiger)

GW Hausdülmen (Aufsteiger KLA)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum