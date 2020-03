Bochum. In der Basketball-Oberliga hat der BC Langendreer das Derby in Witten ganz knapp verloren. Auch die Astro-Stars II können noch absteigen.

Fünf Spieltage vor Saisonende können die Astro-Stars Bochum II rechnerisch noch aus der Basketball-Oberliga absteigen. Nach der deutlichen 59:97-Niederlage gegen den TSV Hagen fordert Trainer Benedikt Franke seine Mannschaft auf, „dringend zur Normalform zurückzukehren“.

Dass die VfL-Reserve gegen den Tabellenzweiten Hagen gewinnen würde, war ohnehin nicht sehr wahrscheinlich. Dass es allerdings eine so deutliche und „in der Höhe auch verdiente Niederlage“, wie Trainer Franke sagte, setzten würde, ist ein Warnsignal. Das Spiel ist schnell zusammengefasst. Bochum konnte Hagens Offensive nur wenig entgegensetzen und geriet stetig weiter in Rückstand.

Am Samstag geht es zum Abstiegskandidaten SVD 49 Dortmund II (Anwurf um 16 Uhr in Dortmund). Mit einem Sieg könnte der VfL den bislang sicheren Abstand zum Tabellenkeller erweitern. „Wenn wir so wie gegen Hagen spielen, werden wir aber nicht gewinnen“, so Franke klipp und klar.

Viertel: 19:33; 20:22; 10:19; 10:23

Witten Baskets – BC Langendreer 61:60

Im Derby gegen den Tabellennachbarn Witten verliert der BCL denkbar knapp mit einem Punkt Unterschied. Dabei hatten die Langendreerer zum Spielende einige Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen.

Von der ersten Minute an war dem Spiel anzumerken, dass es ein Derby ist. Umkämpft, jedoch nie mit unfairen Mitteln, verliefen die ersten Minuten, aus denen der BCL mit einer knappen Führung hervorging. Mit sieben Punkten lagen die Gäste zur Halbzeit vorn.

Nach der Pause zeigten sich die Baskets allerdings treffsicherer und glichen im dritten Viertel aus. Bis zur Schlussminute blieb die Partie umkämpft, ehe Witten mit einem Punkt in Führung ging. Der BCL ließ in den Schlusssekunden einige Chancen auf den Sieg liegen und kann sich so weiterhin nicht vom Abstiegskampf verabschieden.

Viertel: 14:17; 15:19; 21:14; 11:10