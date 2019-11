Marc Pape sorgt für Jubel in Wattenscheid: 08 siegt 4:3

TuS Harpen – SW Wattenscheid 08 3:4 (2:2). Wattenscheid hat seinen Lauf auch im letzten Hinrundenspiel weiter fortgesetzt. Mit 4:3 triumphierte das Team von SC-Coach Christian Möller über den TuS Harpen. Damit sind die 08er nun bereits seit neun Spielen in Folge ungeschlagen.

„Es war das erwartet schwierige Spiel. Meine Jungs haben eine tolle Moral bewiesen“, berichtete Möller. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste eher suboptimal: Zwar hatte Wattenscheid die erste Chance des Spiels, bereits nach 24 Minuten lagen die Gäste jedoch bereits mit 0:2 zurück. „Das war eine sehr emotionale Partie. Meine Mannschaft hat ein riesen Spiel abgeliefert und sehr stark begonnen“, sagte Harpens Coach Ingo Bredenbröcker. Wattenscheid zeigte sich von dem Doppelschlag indes nicht sonderlich beeindruckt und egalisierte noch vor der Pause.

Bitter für Harpen: Kurz vor der Unterbrechung flog Denis Jankowski mit Gelb-Rot vom Platz, die Gastgeber waren von nun an also in Unterzahl. „Wir haben nach der Pause dann den Druck weiter erhöht und die Überzahlsituation gekonnt ausgenutzt“, so Möller. Zwar gab sich Harpen auch nach einem weiteren Treffer der 08er nicht auf und glich durch Torben Hirsemann wieder aus, der letzte Treffer war dann aber dennoch den Wattenscheidern vergönnt: 4:3. „Meiner Meinung nach wäre ein Remis verdient gewesen“, resümierte Bredenbröcker.

Tore: 1:0 Jankowski (17), 2:0 Kleina (24), 2:1 Pape (32), 2:2 Dirsus (38), 2:3 Cece (46.), 3:3 Hirsemann (55.), 3:4 Pape (70.)

FC Altenbochum – CSV SF Bochum-Linden 3:3 (2:2)

Sven Scheffler (Mitte) erzielte drei Treffer für den FC Altenbochum gegen CSF SF Linden. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services/archiv

„Das war ein starkes Spiel von beiden Teams. Absolut auf Augenhöhe“, berichtete der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter. Sein Team erwischte einen guten Beginn, spielte ein starkes Pressing und lag folgerichtig nach knapp einer Viertelstunde bereits mit 2:0 in Front. „Das, was wir in den ersten Minuten gezeigt haben, das kam schon einer kleinen Katastrophe gleich“, sagte CSV-Coach Nico Brüggemann, dessen Team dann jedoch deutlich besser in die Partie kam. Frederick Wiebel und Burak Yerli egalisierten, und kurz nach der Pause gelang dem CSV sogar der Führungstreffer. „Dann sind wir aber wieder besser in Schwung gekommen“, so FCA-Mann Ritter. Mit seinem dritten Treffer sorgte schließlich Sven Scheffler für den Ausgleich. Der Rest der Partie gestaltete sich daraufhin recht ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten.

Tore: 1:0/2:0 Scheffler (2./14.), 2:1 Wiebel (27.), 2:2 Yerli (35.), 2:3 Schettler (46.), 3:3 Scheffler (57.)

DJK Adler Riemke – TuS Heven 6:4 (2:0)

Riemke hat den Lauf der Hevener gestoppt und den Gästen aus Witten nach 13 Spielen in Folge ohne Niederlage nun wieder die erste Pleite verpasst. „Ein extrem wichtiger Sieg. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft“, sagte Adler-Coach Roger Dorny. Sein Team agierte über die gesamte Spielzeit sehr defensiv und setzte immer wieder gezielte Konter. Und auch der Platzverweis von Yannik Fastabend (44./Gelb-Rot) sorgte nicht für einen Einbruch bei den Gastgebern.

Eher das Gegenteil war der Fall: Auch in Unterzahl hielt Riemke weiter mutig dagegen und zog durch Konter sogar noch weiter davon. Zwar kam Heven schließlich noch einmal auf 4:5 heran, mit dem Schlusspfiff beendete Martin Brzezisnki jedoch alle Bemühungen der Wittener: 6:4.

Tore: 1:0/2:0 Cremers (6./19.), 2:1 (53.), 3:1 Cremers (56.), 4:1 Barry (61.), 4:2 (76.), 5:2 Golisch (78.), 5:3 (85.), 5:4 (90.+1), 6:4 Brzezinski (90.+5)

VfB Günnigfeld – SV Bommern 3:2 (0:2)

„Das war ein wahnsinniges Spiel“, sagte Günnigfeld Trainer Dino Degenhardt. Zwar hatte sein Team durch Marvin Pancke und Peter Rios bereits sehr früh die Chance, den Führungstreffer zu erzielen, beide scheiterten jedoch knapp. Zielsicherer präsentierten sich die Gäste aus Witten: Bereits zur Pause lag Bommern mit 2:0 in Front. „Nach der Pause haben wir dann aber alles rausgehauen“, so Degenhardt. Matchwinner wurde Fabrice Meinert, der mit einem astreinen Hattrick überzeugte und die Partie so doch noch drehen konnte.

Tore: 0:1 (42.), 0:2 (44.), 1:2/2:2/3:2 Meinert (51./62./83.)

TuS Kaltehardt – SG Herne 70 2:1 (0:0)

„Für beide Teams ging es um einiges, das hat man anfangs auch deutlich gemerkt“, sagte der zweite Geschäftsführer des TuS, Sebastian Mago. Beide Teams leisteten sich einige Stockfehler, ein wirklicher Spielfluss sollte nicht aufkommen. Erst nach dem 1:0 durch Patrick Polanik kam mehr Fahrt in die Partie: Herne egalisierte, und es kam zum offenen Schlagabtausch. Den Sieg sicherte dann Andreas Ladwig, der kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Tore: 1:0 Polanik (47.), 1:1 (66.), 2:1 Ladwig (86.)

SC Weitmar 45 – SV Phönix Bochum 2:2 (0:1)

„Das war ein sehr enttäuschender Auftritt von meinen Jungs. Die Einstellung hat heute überhaupt nicht gepasst. Letztlich ein glücklicher Punktgewinn für uns“, sagte Weitmars Trainer Axel Sundermann, dessen Team bereits nach knapp über einer halben Stunde mit 0:1 zurück lag. Zwar gelang Enes Coemez kurz nach der Unterbrechung der Ausgleich, nur wenig später ging Phönix durch Nico Gerstemeier jedoch erneut in Führung. Die Punkteteilung rettete schließlich Lucca Scheuren, der in der letzten Minute per Standard den Ausgleich erzielte. „Wir können mit dem Ergebnis absolut zufrieden sein. Wir haben gut verteidigt. Weitmar hatte keine Chance aus dem Spiel heraus. Auf diese Leistung sollten wir definitiv aufbauen“, sagte der Co-Trainer von Phönix, Hendrik Weber.

Tore: 0:1 Musial (36.), 1:1 Coemez (63.), 1:2 Gerstemeier (68.), 2:2 Scheuren (90.)