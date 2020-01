Bochum. Der Deutschland-Achter wird in Bochum unter die Lupe genommen. Achter-Weltmeister und RUB-Student Reinhardt hat doppeltes Interesse am Thema.

Olympia: Ruder-Weltmeister machen Gesundheitstest an der RUB

Während die meisten Silvester groß gefeiert haben, stand für die Ruderer des Team Deutschland-Achter zum Jahreswechsel ein Trainingslager im italienischen Sabaudia auf dem Plan, immer mit dem großen Ziel Olympia vor Augen. Nach 17 Tagen mit bis zu vier Einheiten pro Tag sind die Sportler Anfang der Woche wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die nächsten Aufgaben stehen schon bald an. Doch vorher war der gesamte Tross von 19 Athleten an der Ruhr-Universität Bochum zu Gast, bei der sportmedizinischen Gesundheits-Untersuchung.

Die jährliche Untersuchung ist für die Ruderer – unter denen auch einige Studenten der Ruhr-Uni sind – verpflichtend. Die Sportler haben jeden Tag Training und alle paar Wochen intensive Wettkämpfe. Bei solchen Belastungen ist ein gründlicher Gesundheits-Check umso wichtiger. Der Nachweis ist auch beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) notwendig, um international starten zu dürfen.

Athleten werden komplett durchgecheckt

So haben die Ruderer des Team Deutschland-Achter sich in kleinen Gruppen vom Dortmunder Leistungszentrum auf nach Bochum gemacht, zum Lehrstuhl und Forschungsbereich Sportmedizin und Sporternährung. Fast den ganzen Tag haben die Mitarbeiter der Ruhr-Uni die Ruderer unter ihren Fittichen gehabt. Die Athleten wurden dabei auf das genaueste durchgecheckt: Vom Blutbild über die Lungenfunktion bis zur Herzaktivität und -struktur.

Zum Belastungstest ging es diesmal aufs Rad- statt aufs Ruderergometer. „Das ist der einzige ein wenig anstrengende Teil. Ansonsten ist das für uns hier im Vergleich zu einem Ruderergometer-Test ziemlich entspannt“, sagt Christopher Reinhardt, der im vergangenen Jahr Europa- und Weltmeister mit dem Deutschland-Achter geworden ist. „Hier wird alles ausführlich geprüft, aber der Aufwand ist es wert. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie gesund man wirklich ist, wenn man so eine Sportart betreibt.“

Konzentration gilt Olympia in Tokio

Der 22-Jährige studiert Medizin an der Ruhr-Uni und ist dementsprechend am Thema interessiert. „Für mich ist das total spannend. Ich kann mir auch vorstellen, in meinem Studium die Zusatzqualifikation Sportwissenschaft zu machen.“ Aktuell hat er sein Studium allerdings auf ein Minimum heruntergefahren, denn bei den Ruderern konzentriert sich alles auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Die ersten Entscheidungen für Olympia fallen schon in den nächsten Wochen. Dann geht es um die Sitzverteilung im Deutschland-Achter, dem Vierer und Zweier ohne Steuermann. Dafür steht zunächst am Stützpunkt in Dortmund der 2.000-Meter-Test auf dem Ruderergometer an. Anschließend führt die Reise ins Trainingslager nach Montemor-o-Velho in Portugal, wo in Zweier- und Vierer-Wettkämpfen die Rollsitze ausgefahren werden.

Gute Argumente für die Nominierung

Die Ziele für die verschiedenen Bootsklassen sind dabei ganz unterschiedlich. Der Deutschland-Achter, der dreimal in Folge Weltmeister geworden ist, soll um die Goldmedaille mitfahren. Für den Zweier und Vierer steht noch die Nach-Qualifikation für Olympia aus. Am 17. Mai werden in Luzern die letzten Tickets vergeben. Deswegen findet die Auswahl für die Boote schon vergleichsweise früh in der Saison statt.

Reinhardt hat sich sein Ziele für die kommenden Wochen klar gesteckt: „Auf dem Ergometer habe ich mir eine persönliche Bestzeit vorgenommen. Und in Montemor ist es mein Ziel, zu den vier schnellsten Zweiern zu gehören.“ Dann hätte er gute Argumente für einen der so begehrten Plätze im Deutschland-Achter und damit für das Ticket für seine ersten Olympischen Spiele. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Mit dem Gesundheits-Check ist zumindest ein weiterer Schritt dahin getan.