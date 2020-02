Rekordmeister DBC Bochum geht als Spitzenreiter ins Topspiel

Bochum. Der DBC Bochum grüßt in der Billard-Oberliga Westfalen von der Tabellenspitze. Beim ABC Merklinde II hatte der deutsche Rekordmeister keine Mühe.

Der DBC Bochum grüßt in der Billard-Oberliga Westfalen von der Tabellenspitze. Nach dem 8:0-Kantersieg bei der zweiten Mannschaft des ABC Merklinde hat das Bochumer Team mit starken Leistungen die Top-Position übernommen, wenn auch – wie erwartet - nur knapp.

„Wir sind nach Match- und nach Partiepunkten gleichauf mit der ersten Mannschaft von ABC Merklinde“, erklärt Ludger Havlik. „Aber unser Mannschaftsgeneraldurchschnitt ist doppelt so hoch wie bei den Castropern.“ Beide Teams haben 5:1 Match- und 20:4-Partiepunkte.

So erklärt sich der Mannschaftsgeneraldurchschnitt

Bei den Billardspielern gibt es neben „Punkten“ und „Torverhältnis“ nämlich noch ein drittes Kriterium zur Tabellenbildung, an dem die Mathematik massiv beteiligt ist. Der strahlende Horst Wiedemann, der in Merklinde nur eine Aufnahme benötigte um Rainer Stecken 200:15 zu besiegen und damit seine bisher beste Freie Partie für den DBC spielte, erklärt die Fakten. „Schon auf dem Spielbericht werden verschiedene Multiplikatoren eingesetzt, um die einzelnen Disziplinen vergleichbar zu machen und ins Verhältnis zu setzen“, erklärt er. Das sei die Basis für den von allen akzeptierten Mannschaftsgeneraldurchschnitt, kurz MGD.

Beste Saisonleistung des DBC in Merklinde

Der DBC spielte in Merklinde II einen MGD von 62,18. „Das ist gleichzeitig unsere bisher beste Saisonleistung“, ergänzt Michel van Silfhout, der ebenfalls glänzte: Der starke Holländer besiegte Achim Klein im Einband mit 80:23 in nur acht Aufnahmen. Ludger Havlik (Cadre 47/2) und Thomas Berger (Cadre 71/2) ließen ihre Gegner jeweils im „Schneider“, gewannen also sehr souverän.

Bochum ist nun bis zum 1. März Spitzenreiter der Oberliga mit 45,54 MGD vor Merklinde mit 22,04 MGD. Dann fällt in Merklinde zwischen dem ABC und dem DBC die Entscheidung, wer als Spitzenreiter in die Rückrunde geht.