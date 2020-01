Bochum. Die zweite Mannschaft der Astro Stars startete mit einem Sieg in die Basketball-Oberliga. Auch der BC Langendreer war erfolgreich.

Reserve der VfL-Basketballer gelingt fünfter Sieg in Serie

TG Voerde – VfL Astro-Stars Bochum II 63:64. Die Zweitvertretung der Sparkassen-Stars gewann gegen das Tabellenschlusslicht aus Voerde erst in der Verlängerung. Die Siegesserie bleibt zunächst bestehen. Das Lazarett der Astro-Stars hat sich in der Winterpause verkleinert.

Mit 10:4 starteten die Bochumer ins Spiel, konnten sich danach jedoch nicht absetzen. Die Führung hielt bis ins dritte Viertel, ehe Voerde zwischenzeitlich vorne lag. „Wir hatten Probleme mit deren Verteidigung“, sagte Nico Hardebusch, der den abwesenden Trainer Benedikt Franke vertrat. Erst in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit glich der VfL aus und forcierte die Verlängerung. Es ging ausgeglichen weiter. Kurz vor Schluss ergatterten die Bochumer dann einen wichtigen Rebound und nahmen Voerde die Chance auf den Sieg.

Viertel: 4:10; 17:17; 19:15; 16:14; 7:8

BC Langendreer – SV Haspe 70 II 88:64. Die Langendreer Basketballer kamen nach einem schwachen ersten Viertel offensiv in Fahrt und landeten gegen Haspe einen Kantersieg. Langendreer bestätigte damit vorerst, was Trainer Buchner in der Winterpause angekündigt hatte: Man wolle mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Mit 1:16 startete der BCL denkbar schwach in die Partie. Dass Buchners Mannschaft im ersten Viertel so schwach spielt, ist in dieser Saison nichts neues. Gegen Haspe zeigten sie nun aber Moral und spielten sich über eine dominante Offensive zurück ins Spiel. Schon zur Halbzeit hatte sich der BCL die Führung erkämpft, die der Basketball-Club nach der Pause weiter ausbauen konnte. Der vierte Saisonsieg bringt die Langendreer auf den siebten Tabellenplatz.

Viertel: 6:19; 33: 17; 25:14; 24:14