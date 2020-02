Riemke ist erneut gegen einen Abstiegskontrahenten gefordert

Nachdem die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke gegen die bestplatzierten Teams der Liga überzeugten und überraschende Punkte einfuhren, leisteten sie sich gegen die direkte Konkurrenz der PSV Recklinghausen einen Rückfall. Sie verloren dieses wichtige Duell im Abstiegskampf. An diesem Spieltag steht erneut ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten an. Am Samstagabend ist der OSC Dortmund in der Heinrich-Böll-Halle zu Gast (19.15 Uhr).

Die Dortmunder haben bei einem Spiel weniger einen Punkt Rückstand auf die Riemker, stehen auf Platz zwölf, die Bochumer auf dem elften Rang. Bei den Bochumern ist die Erinnerung an den 36:29-Hinspielsieg, der gleichzeitig der erste Saisonsieg war, gut. „Dafür sind die Erinnerungen an das letzte Spiel aber auch sehr schlecht“, stellt Riemkes Co-Trainer Jonathan Geukes klar. Er fordert, „dass wir wieder an die vorherige Leistung anknüpfen“.

Dortmund steckt überraschend im Abstiegskampf

Das wäre enorm wichtig, weil die Riemker nicht darauf bauen können, dass sie auf einen OSC wie noch vor ein paar Monaten treffen. Die Situation bei den Dortmundern hat sich verändert. Statt wie gewohnt oben mitzuspielen, befinden sie sich mittlerweile im Abstiegskampf. Hinzu kommt, dass Kreisläufer Tom Trost nach Menden gewechselt ist. Dafür ist Nikita Maystrenko auf selbiger Position aber wieder im Einsatz. „Das macht es sicher nicht einfacher, zumal wir uns gegen Recklinghausen schon schwer mit dem Kreisläuferspiel getan haben“, sagt Geukes. Er schätzt den OSC individuell jedenfalls stärker aufgestellt ein. „Für uns heißt das, dass wir mit einem besseren Kollektiv dagegen halten müssen.“

Vor allem in der Abwehr wird gegen einen von allen Positionen gefährlichen Rückraum besonders im Innenblock in Verbindung mit den Halbverteidigern Kompaktheit gefragt sein. Doch genau da liegt der Wunde Punkt bei den Riemkern. Im Abschlusstraining zog sich Kreisläufer Marvin Dworak eine Schultereckgelenksprengung zu, womit für ihn die Saison gelaufen ist. „Für uns ist das ein riesen Rückschlag, da Marvin besonders in der Abwehr ein Anker für uns war“, sagt Geukes. Er ist mit Trainer Dennis Wahlers nun auf der Suche nach einer Lösung für diesen Ausfall. Dieses Vorkommnis macht die Aufgabe für die Bochumer jedenfalls nicht einfacher. Zumal auch Daniel Krüger voraussichtlich noch nicht wieder zu hundert Prozent einsatzfähig ist.