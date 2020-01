Bochum. Die Handballer von Teutonia Riemke wollten mit einem Sieg gegen Ahlen II in der Tabelle klettern. Das klappte nicht. Riemke verlor erneut.

Riemke liegt nach Pleite gegen Ahlen auf einem Abstiegsplatz

Der Blick auf die Tabelle dürfte die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke gewaltig schmerzen. Im Kellerduell gegen die Ahlener SG II unterlagen die Bochumer mit 28:32 (13:14) und weil die SGSH Dragons II bei RE Schwelm einen Punkt holten, findet sich die Teutonia auf dem 13. Rang und somit Abstiegsplatz wieder.

„Die Tabelle lügt nicht und spiegelt die Leistung der Hinrunde wider“, brachte Riemkes Co-Trainer Jonathan Geukes auf den Punkt, dass seine Mannschaft in der ersten Hälfte der Saison zu selten überzeugte und weniger Punkte holte als geplant und wie möglich. Gegen Ahlen waren die Bochumer weit von ihrem Können entfernt, im Kollektiv zeigten sie ein schlechtes Spiel.

Keine Besserung nach dem Wechsel

Während es nach zehn Minuten noch 4:4 hieß, setzen sich die Gäste zunächst auf 9:6 (18.) und schließlich 12:8 (23.) ab. Immerhin schafften es die Riemker kurz vor der Pause noch zum 13:13 (29.) auszugleichen und nur mit einem minimalen 13:14-Rückstand in die Kabine zu gehen. So machten sie nach Wiederanpfiff aber nicht weiter, so dass sie Ahlen erst auf 14:18 (37.) und schließlich 16:21 (44.) davon ziehen ließen.

„Wir haben viel zu viele Tore über den Kreis bekommen, obwohl wir genau das im Vorfeld thematisiert hatten“, sagte Geukes darüber, dass seine Mannschaft die Vorgaben nicht umsetzte. Hinzu kam, dass auch Torhüter Bastian Olschinka nicht seinen besten Tag erwischte. Auf 20:23 (47.) und 26:29 (56.) kamen die Bochumer zwar noch zwei Mal bis zum Abpfiff an Ahlen heran, doch kurz darauf bauten die Gäste ihren Vorsprung wieder aus, so dass Riemke zu keinem Zeitpunkt gefährlich aufschließen konnten.

Eine Rückrunde im Zeichen des Abstiegskampfes

„Einige hatten den Stellenwert des Spiels scheinbar nicht begriffen“, meinte Geukes darüber, dass das Thema Abstiegskampf noch nicht in den Köpfen aller Spieler angekommen sei. Daher sollte nun jeder sprichwörtlich vor seiner eigenen Haustür kehren und individuelle Fehler abstellen. Denn die Einstellung aller sollte sich schleunigst ändern, denn in Anbetracht der Punkte- und Tabellensituation wird die Rückrunde für die Riemker ganz im Zeichen des Kampfes um den Klassenerhalt stehen, bei dem man um jeden Punkt wird kämpfen müssen.

Riemke: Olschinka; Schiske (2), Schörmann, Bartel, Segatz (3), Komisarek (2), Kogel (2), Czerkawski, Freitag (4), Eberhard (8/4), Dworak (4), Kohlenbach (2), Krüger (2)