Recklinghausen/Bochum. Im Frauenhandball-Kreispokal steht der erste Finalist fest. Der zweite wird Mittwoch in Recklinghausen mit Wattenscheider Beteiligung ermittelt.

Der erste Finalist des Kreispokals des Handballkreises Industrie steht fest. Mit 34:16 (11:8) gewannen die Verbandsligahandballerinnen des SV Teutonia Riemke das Halbfinale gegen die Zweitvertretung der PSV Recklinghausen. Sie werden im Endspiel auf den TV Wattenscheid 01 oder die PSV Recklinghausen III treffen. Das Spiel findet am Mittwoch (26.) um 19.30 Uhr in Recklinghausen statt.

Die Zielvorgabe haben Riemkes Frauen damit erfüllt. Hundertprozentig zufrieden war ihr Trainer Mathias Weber nicht. „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht einverstanden, da haben wir einfach keinen Handball gespielt“, sagte er. Seine Mannschaft tat sich als Favorit in dieser Partie zunächst schwer. Angefangen von der Abwehr, aber vor allem im Angriff zeigten die Riemkerinnen im ersten Durchgang keine überzeugende Leistung. Entsprechend sah auch der Spielverlauf aus.

Keine Bereitschaft zu Tempospiel

Vom 2:2 (6.), über das 5:5 (12.) und bis zum 7:7 (19.) konnte sich das klassenhöhere Team aus Bochum nicht absetzen, erzielte einen Vorsprung erst zum Pausenpfiff hin und ging auch nur mit einer kleinen Führung in die Kabine. „Wir haben keine Bereitschaft gezeigt Tempospiel aufzuziehen“, sagte Weber. Daher gab es auch eine klare Ansage für den zweiten Durchgang und die zeigte seine Wirkung, weil die Riemkerinnen endlich besser spielten.

Erst setzten sie sich auf 17:12 (39.) ab und machten in den dann folgenden zwölf Minuten keine Kompromisse. Dank eines 12:0-Laufs sprintete die Weber-Sieben vorentscheidend auf 29:12 (52.) davon. „Am Ende ist das Ergebnis deutlich und spiegelt auch die zweite Halbzeit wieder, aber eigentlich muss man da mehr machen“, so Weber und befand daraufhin mit Ausblick, „dass wir unseren Rhythmus aufrecht erhalten konnten, es aber auch gezeigt hat, dass wir weiterhin an uns arbeiten müssen.“

Riemke: Dietrich, Oduncu; Sievers (7), Güntner, Owczarzak (3/2), Zänger (4), Schmidtmann (2), Kogel, Pfizenmaier (8), Mittig (2/2), Hoffmann (1), Heinermann (2), König (1), Bachmann (4)