Riemke will gegen Dortmund Hinspiel-Rechnung begleichen

Nach dem erfolgreichen Ausflug in den Kreispokal und dem Einzug in das Finale meldet sich der Ligaalltag der Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke wieder zurück. Weiter geht es für sie mit einem Heimspiel in der Heinrich-Böll-Halle gegen BVB Dortmund III (17.20 Uhr). Auch in diesem Aufeinandertreffen soll ihre Erfolgsserie halten, wenn gleich die Teutonia noch eine Rechnung mit den Dortmunderinnen offen hat.

Im Hinspiel unterlag Riemke mit 24:27 und, so sagt Trainer Mathias Weber, „war das eines der schlechtesten Spiele der Saison“. Zum einen bekamen seine Mannschaft das Kreisläuferspiel der Dortmunderinnen nicht in den Griff. Zum anderen ließen sie Dortmunds Rückraumakteurinnen gewähren, die an diesem Tag gut trafen.

Trainer Weber fordert eine klare Steigerung

Die Riemkerinnen agierten dagegen zu kopflos im gebundenen Angriffsspiel und spielten laut Weber eine katastrophale zweite Welle. „In der Abwehr müssen wir aktiv aber nicht zu offen verteidigen und uns vernünftig absprechen“, sagt Weber. Er erwartet darüber hinaus eine klare Steigerung im Tempospiel über die zweite Welle. Zwar hat Borussias Rückraumschützin Jule Koopmann inzwischen ihre Schuhe an den Nagel gehängt, was eine Lücke ins Angriffsspiel des BVB reißt. „Aber auch die jungen Spielerinnen haben sich entwickelt und sind absolut nicht zu unterschätzen“, sagt Weber.

Einstellen muss sich sein Team zudem auch darauf, dass die Dortmunderinnen von einer 6:0-Deckung zu einer 3-2-1-Deckung wechseln könnten. „Es wird sicher nicht einfach, weshalb wir wieder abliefern müssen, um in der Spur zu bleiben und den Druck an der Tabellenspitze aufrecht zu erhalten“, sagt Weber. Allerdings muss er an diesem Wochenende auf Janine König, Leonie Heinermann und Areta Istrefi verzichten, die bei der A-Jugend im Einsatz sind. Hinter den Einsätzen von Helena Engstfeld und Nele Zänger stehen zudem Fragezeichen.