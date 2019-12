Riemkes Männer sind gegen Schlusslicht Siegen Favorit

Am Samstagnachmittag treffen in der Frauenhandball-Verbandsliga die Handballerinnen des SV Teutonia Riemke als Viertplatzierte mit 12:6-Punkten und der SC Westfalia Kinderhaus als Drittplatzierte mit 13:7-Punkte aufeinander. Die Bochumerinnen gastieren um 17 Uhr im Münsteraner Vorort. „Kinderhaus wird uns definitiv fordern, aber das sehen wir positiv“, sagt Riemkes Trainer Mathias Weber. Er sieht dem Spiel gegen Kinderhaus mit einer gehörigen Portion Respekt entgegen.

Das letzte Gastspiel in Münster entschied die Teutonia aber für sich, war am Ende der letzten Saison aber auch zum Siegen verdammt. „Jetzt sind es andere Voraussetzungen“, so Weber. Dennoch will der Riemker Coach nicht von einem Spitzenduell sprechen: „Wir nehmen alles mit was möglich ist, damit wir so schnell wie möglich so viele Punkte gesammelt haben, dass wir rechnerisch nicht absteigen können.“

Positiven Trend fortsetzen

Dennoch wollen die Bochumerinnen ihren positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen und diesen auch mit ins neue Jahr nehmen. Mit einer offensiver ausgelegten, robusten Deckung sowie individuellen Stärken im Angriff von Kinderhaus muss sich Riemke auseinandersetzen, dabei aber vor allem die eigene Leistung auf den Platz bringen. „Nicht wieder wie in der ersten Halbzeit im Spiel gegen Bösperde“, sagt Weber mit Blick auf den letzten Spieltag. Besonders im Fokus steht bei der Teutonia eine stabile Abwehr, eine hohes Laufpensum und eine gute Trefferquote, bei dem alle Spielerinnen wohl mitwirken können.

Die Niederlage gegen den TuS Hattingen abhaken und den Fokus auf das nächste Spiel gegen den RSVE Siegen richten, sollen die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke. Sie empfangen am Samstagabend um 19.15 Uhr das sieglose Tabellenschlusslicht in der Heinrich-Böll-Halle. „Wir wollen sicher nicht die Ersten sein, bei denen Siegen gewinnt“, so Wahlers. Er mahnt, die Gäste nicht zu unterschätzen. „Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, werden daher sicher kämpfen bis zum Umfallen.“

Auf Tempo gehen

Zwar zog sich Siegens Rückraum-Ass Tim Kolb vor ein paar Wochen zurück und steht nicht mehr im Aufgebot des RSVE, was für Wahlers aber nicht bedeutet, dass seine Mannschaft die Punkte geschenkt bekommt. „Sie spielen im Angriff sehr geduldig und machen wenig Fehler“, erkannte Wahlers beim Videostudium ein langes Angriffsspiel der Siegener. Dementsprechend muss seine Mannschaft stets hoch konzentriert sein und darf sich nicht zu früh ausruhen, weil Siegens überraschende Zweikampfaktionen sie sonst überrumpeln würde.

Gegen die Siegener 3-2-1-Abwehr sind die Aufgaben aber ebenso klar. „Mit und vor allem ohne Ball bewegen sowie auf Tempo gehen“, lautet Wahlers‘ Vorgabe. Die grundlegend einfachen Lösungsmöglichkeiten gegen diese offensive Abwehr müssen die Bochumer aber dieses Mal gut und konsequent umsetzen, wenn sie weitere Punkte einfahren wollen. Immerhin stehen aller Voraussicht nach alle Spieler zur Verfügung.