Riemkes Trainer Wahlers spricht von peinlichem Auftritt

Als peinlich empfand Trainer Dennis Wahlers den Auftritt, den seine Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke am späten Sonntagnachmittag aufs Parkett legten. Dabei war das Spiel zwischen seiner Mannschaft und dem TuS Hattingen generell nicht schön anzusehen. Als Sieger der tristen Partie ging schließlich Hattingen mit 27:23 (13:11) hervor.

Während es in der vierten Minute 2:2 hieß, gerieten die Bochumer in der Folge mit 2:5 (10.) in Rückstand. Diesem Vorsprung liefen sich zunächst auch hinterher, ehe Moritz Freitag nach gut 20 Minuten zum 8:8 ausglich. Daraufhin ging der TuS zwar wieder in Führung, blieb aber bis zum Pausenpfiff noch in Reichweite. „In der ersten Halbzeit war es zum Ende noch in Ordnung und recht ausgeglichen, aber im Endeffekt haben wir uns auch schon da nicht an unsere Vorgaben gehalten und haben stattdessen andere Optionen gewählt“, meinte Wahlers.

Nach einem 17:17 zieht der TuS Hattingen den Riemkern davon

Ausgeglichen ging es auch im zweiten Durchgang weiter, es wechselte zunächst zwischen Führung der Hattinger und Gleichstand. In der 36. Minute markierte Daniel Krüger schließlich das 16:15 für die Teutonia, was im Hinblick auf den weiteren Spielverlauf aber nur eine Momentaufnahme war. Vom 17:17 (39.) zog Hattingen nämlich auf 23:17 (46.) davon, weil die Riemker zum einen in der Abwehr wenig Zugriff hatten, und andererseits im Angriff bewegungsarm und generell ohne Tempo agierten.

Daraus resultierte, dass die Wahlers-Sieben in der Summe wenig gefährlich wirkte und es für die Gastgeber ein Leichtes war, ihre Abwehrarbeit zu verrichten. „So kann man kein Spiel gewinnen“, resümierte Wahlers richtig, denn bei einer vernünftigen Leistung wäre Hattingen definitiv zu schlagen gewesen.

SV Teutonia: Olschinka, Zok; Schiske (2), Bartel (1), Segatz (1), Komisarek, Kogel, Freitag (6), Eberhard (2/2), Dworak (3), Kohlenbach (4/2), Krüger (4)