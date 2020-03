Saison-Auftakt in der Oberliga für die Judoka der PSV Bochum

Für die Judoka der PSV Bochum wird es am kommenden Wochenende wieder ernst. Nach dem Abstieg aus der NRW-Liga im vergangenen Jahr beginnt für die erste Mannschaft der PSV nun wieder der Ligabetrieb. Und zwar in der Oberliga.

Am kommenden Sonntag gastiert das Männerteam in Essen und trifft dort auf die PSV Duisburg sowie auf die Gastgeber der JKG Essen.„Wir setzen in diesem Jahr vermehrt auf Kräfte aus den eigenen Reihen. Generell ist alles möglich, unser Ziel ist auf jeden Fall eine Platzierung im vorderen Bereich“, erklärt PSV-Coach Jürgen Wagner, dessen Team in diesem Jahr ohne Unterstützung von ausländischen Kämpfern antreten wird.

Ohne zwei erfahrene Niederländer

Die erfahrenen Niederländer Ricardo Chrico und Ric Manders, die im Vorjahr bereits selten zum Einsatz kamen, stehen in der aktuellen Saison nicht mehr zur Verfügung. Ebenfalls in diesem Jahr nicht kämpfen wird aller Voraussicht Jens Richter, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat und folglich pausieren muss.

Neu mit an Bord ist lediglich Luca Adler, der in der Gewichtsklasse bis 60 kg antreten wird, und zuvor beim TV Brilon auf der Matte aktiv war. Das Grundgerüst der ersten Mannschaft bilden damit neben Adler, Bastian und Lucas Greschkowitz, Bastian Podsadoczny, Rodion Munshau, Christian Leitmann und Nicolaj Papajewski. Auch Christian Bentke, der im Vorjahr wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste, hat seine Verletzung auskuriert und wird nun wieder für die Erste antreten können.

Wagner: „Gegen Duisburg haben wir sicherlich gute Chancen. Das Essener Team ist sehr durchgemischt mit vielen jungen und alten Kämpfern. Die sind recht schwer einzuschätzen.“