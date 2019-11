Die zweite Mannschaft der Floorballer der Black Panthers startet in die Saison.

Bochum. Erstmals gibt es in dieser Saison zwei Floorball-Mannschaften der Black Panthers. Die zweite Mannschaft startet nun in der Verbandsliga.

Saisonstart für das Verbandsligateam der Schwarzen Panther

Nachdem die erste Mannschaft der Black Panthers Bochum, der Floorballabteilung des TV Frisch-Auf Altenbochum, bereits im Oktober das Rennen um Regionalligapunkte aufgenommen hat, startet nun die zweite Mannschaft am Samstag (23.) mit einem Heimspieltag in Bochum in die Verbandsliga-Saison 2019/2020.

Aufgrund des großen Interesses am Floorballsport in Bochum haben sich die Verantwortlichen der Black Panthers entschieden, zwei Mannschaften zu stellen. „Das Verbandsligateam gibt allen Spielern und Spielerinnen, die mit unserem tollen Sport neu anfangen, die adäquate Wettkampfplattform“, sagt Thomas Hein von den Black Panthers.

Hartes Auftaktprogramm

In den vergangenen Wochen hat das Verbandsliga-Team bereits einige Freundschaftsspiele absolviert, „um an das Wettkampfniveau herangeführt zu werden“, sagt Hein. Mit Tabellenführer SG Roxel-Steinfurt und der dritten Mannschaft des Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen warten am Samstag gleich zwei starke Gegner auf die Panther.

Die Spieltermine am 23. November:

10 Uhr: SG Roxel-Steinfurt – DJK Holzbüttgen 3

12 Uhr: Black Panthers Bochum 2 – DJK Holzbüttgen 3

14 Uhr: Black Panthers Bochum 2 – SG Roxel-Steinfurt

Gespielt wird in der Sporthalle an der Moritz-Fiege-Straße 9.