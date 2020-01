Bochum. TB Höntrop peilt in der Verbandsliga den Klassenerhalt an. Dazu beitragen möchte Sandra Franke. Sie spielt gefühlt schon immer im Team.

Sandra Franke: Einmal TB Höntrop, immer TB Höntrop

In den vergangenen Jahren wurde der Kader des Frauenteams des TB Höntrop oft verändert und verjüngt. Eine Konstante aber gab es in der Zeit immer: Sandra Franke. Die 30-Jährige spielt schon seit ihrer Kindheit für Höntrop. Seit wann sie die Kapitänin der Verbandsliga-Mannschaft ist, weiß die OP-Schwester des Marienhospitals Witten schon gar nicht mehr.

„Christian Eusterfeldhaus hat mich damals gefragt, ob ich das Amt nicht übernehmen wolle, weil ich die einzige Kandidatin gewesen wäre“, sagt sie. Eusterfeldhaus ist schon längst nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft, aber Franke blieb die Spielführerin.

Wenig Abstand zu den Relegationsplätzen

Damit gehört sie zu den erfahrensten Spielerinnen im Team „Ich möchte den Jüngeren etwas die Last abnehmen und ihnen als Ansprechpartnerin dienen“, sagt die Außen-Annahmespielerin. „Trotz des Altersunterschieds passt es zwischenmenschlich in der Mannschaft.“ Besonders die schwierige Situation zu Saisonbeginn habe das Team näher zusammengebracht.

Nach drei Siegen am Stück konnten sich die Höntroperinnen zum Ende der Hinrunde etwas von den direkten Abstiegsplätzen lösen. Dennoch beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz nur einen Punkt. Zum Rückrundenauftakt gab es für das Team allerdings wieder eine Niederlage. Beim Tabellenführer aus Gelsenkirchen unterlag das Team von Sebastian Ritter mit 1:3.

Partie gegen Sorpesee ist wichtig

Franke, die selbst mit einer Bänderdehnung im Fuß aussetzen musste, war trotzdem zufrieden mit dem Spiel. „Mit etwas mehr Mut hätten wir im vierten Satz sogar den Ausgleich schaffen können.“ So sah es auch ihr Trainer. „Wir haben gut mitgehalten. In den ersten beiden Sätzen waren wir zwar nicht so drin, aber besonders im dritten Satz haben wir stark gespielt“, sagte Ritter.

Er und seine Kapitänin sind sich einig, dass die Partie gegen Sorpesee II am kommenden Wochenende besonders wichtig ist. Der nächste Gegner besiegte am vergangenen Spieltag die starke Telstar-Zweitvertretung klar in drei Sätzen. „Sorpesee II befindet sich Aufwind. Um in dem engen Mittelfeld den Abstand nach unten zu vergrößern, brauchen wir einen Sieg“, so der Trainer und Franke ergänzte. „Das wird eine schwierige Begegnung. Wir müssen mit allem dagegenhalten.“

Franke hofft, dass sie dabei wieder mithelfen kann. Gerne würde sie mit Höntrop auch einmal in der Oberliga spielen. In der laufenden Saison ist der Klassenerhalt aber das Hauptziel. Franke: „Wir möchten so viele Punkte wie möglich holen und die Mannschaften von oben ärgern, aber vor allem wollen wir in der Liga bleiben.“