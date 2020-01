Bochum. Der Nachfolger von Axel Sundermann als Trainer des SC Weitmar ist gefunden. Der Bezirksligist meldet Tobias Vößing als neuen Trainer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SC Weitmar 45: Tobias Vößing ist der neue Trainer

Die Trainersuche bei der 1. Mannschaft des SC Weitmar ist beendet. Zur neuen Saison wird ein beim Verein bekannter Trainer die Arbeit bei der 1. Mannschaft übernehmen und Nachfolger von Axel Sundermann. Tobias Vößing, zur Zeit noch Trainer von Mengede 08/20, wird der neue Cheftrainer des Bezirksligisten in Weitmar.

„Als wir davon erfahren haben, dass Tobias Vößing aus beruflichen Gründen sein Engagement in Mengede beendet, war klar, dass wir mit ihm sprechen wollen“, sagte Weitmars Sportlicher Leiter Dennis Knobel. „Er ist 45er durch und durch und wohnt direkt an unserer Platzanlage. Nur in dieser Kombination lässt sich das für Tobias darstellen.“

Vößing hat die A-Lizenz

Vößing hat die A-Lizenz und trainierte etliche Jugendteams des SC Weitmar 45. Er war sportlicher Leiter der Junioren, ehe es ihn bei den Senioren zum TuS Querenburg und dann zu Mengede 08/20 führte.

Sportvorstand Robin Berg, der zusammen mit Dennis Knobel die Gespräche führte: „Das ist für ihn ein bisschen wie nach Hause kommen. Er hat in den vergangenen Jahren nach seiner Zeit beim SC Weitmar die Erfahrung gesammelt, die er für seine neue Aufgabe nun braucht. Wir können uns für den anstehenden Umbruch keinen besseren Trainer vorstellen.“

Vößing übernimmt ab dem 1. Juli und wird ab sofort die Planungen für die kommende Spielzeit mit Dennis Knobel und Robin Berg vorantreiben.