Wattenscheid. Ein neuer Vorstand ist schon da, ein neuer Aufsichtsrat soll die SG Wattenscheid 09 in eine bessere Zukunft führen. Am Mittwoch ist Versammlung.

SG Wattenscheid wählt am Mittwoch einen neuen Aufsichtsrat

Soeben hat Vorstand Christian Pozo y Tamayo einen Blick auf einen von ihm verfassten Text geworfen. „Mein Gott, das klingt ganz schön trocken und unlustig“, merkt er an, und obwohl dieses Urteil zunächst nichts Positives verheißen mag, ist doch die Absicht hinter dem Formulierten erfüllt. Denn bei der SG Wattenscheid 09 ist man nicht nur um Transparenz, sondern auch um nüchterne Klarheit bemüht.

Da kann es passieren, dass Meldungen, die auf der vereinseigenen Homepage stehen, frei von überschwänglichen Emotionen sind. Dort findet man keinerlei lokalpatriotische Ergüsse mehr, vielmehr steht Schwarz auf Weiß, was Sache ist. Die Kommunikation des Klubs ist professioneller geworden, der Verein hat sich am Ende eines besonders turbulenten Jahres einen neuen Anstrich verpasst.

Klare Kante: Mitglieder sollen alles aus erster Hand erfahren

Dazu gehört auch, dass die Verantwortlichen des ehemaligen Fußball-Regionalligisten ihre Mitglieder in einer Versammlung (18 Uhr, Charivari) über den neuen Weg informieren werden. Christian Pozo y Tamayo, der gemeinsam mit Christian Fischer den neuen Vorstand des zahlungsunfähigen Traditionsvereins bildet, erklärt: „Als wir mit Insolvenzverwalterin Dr. Anja Commandeur über die Zukunft gesprochen haben, waren wir uns einig, dass unsere Mitglieder ein Recht darauf haben, alle Informationen aus erster Hand zu erhalten. Damit haben wir schon angefangen, und das bauen wir nun aus.“

Einige Sponsoren haben ihre Zusage gegeben

Nach außen ist es, deutet man die Nachrichtenlage, äußerst ruhig um den Verein geworden. Seit im Oktober die Entscheidung fiel, die Mannschaft vom Regionalliga-Spielbetrieb abzumelden und somit zumindest die Jugendabteilung finanziell zu retten, findet die Arbeit vornehmlich hinter den Kulissen statt. Immerhin: Fischer und Pozo y Tamayo haben gemeinsam mit Helfern schon beachtliche Resultate erzielt. Einige potenzielle Sponsoren, zum Beispiel das Autohaus Wicke, haben sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt.

Das erste Vorhaben, die Jugend finanziell abzusichern, ist damit zwar weiterhin eine Herausforderung, doch die beiden Vorstände kommen dem Ziel allmählich näher. Das bedeutet: In Wattenscheid steht längst nicht nur noch die Bewältigung des vergangenen Finanz-Chaos’ auf der Agenda. Bei der SGW schaut man Richtung Zukunft.

Schnusenberg geht, Abstinz bleibt: Sechs Kandidaten stehen zur Wahl

Die Vorstände Christian Fischer (r.) und Christiano Pozo y Tamayo im Gespräch mit Dominik Hamers. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Bei diesem Prozess werden einige Beteiligte nicht mehr unmittelbar mitwirken, dafür kommen neue Macher hinzu. Längst ist durchgesickert, dass der ehemalige Schalke-Präsident Josef Schnusenberg und sein Vertrauter Horst Poganaz sowie Hans Mosbacher den Aufsichtsrat verlassen werden. Einzig Gerd Abstins bleibt dem Gremium erhalten, die restlichen Mitglieder soll die Versammlung wählen. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es insgesamt sechs Kandidaten, die sich zur Verfügung stellen würden. Drei weitere Kandidaturen musste der Verein aus formalen Gründen ablehnen.

Nächste Saison soll es wieder eine erste Mannschaft geben

Auf der Mitgliederversammlung erhält der in den vergangenen Jahren leidgeprüfte Verein also ein neues Gerüst. Ein tragfähiges soll es sein, denn die SGW ist den formulierten Ansprüchen zufolge kein Fall für eine Abwicklung. In der kommenden Saison, so ist zu vernehmen, soll und wird es eine erste Mannschaft geben. Noch ist zwar unklar, in welcher Liga, doch es soll bereits erste Zusagen gegeben haben. „Wir kommentieren das nicht“, erklärt Pozo y Tamayo im WAZ-Gespräch. „Wir bauen unsere Mannschaft neu auf und sprechen dafür natürlich auch mit Spielern, die aktuell noch bei anderen Vereinen sind. Es gebietet der Anstand, dass wir darüber nicht reden.“

Lohrheidestadion könnte die Spielstätte bleiben

Dafür sind Pozo y Tamayo und Fischer in einer anderen Angelegenheit ein Stück vorangekommen: Nach intensiven Gesprächen ist das Referat für Sport und Bewegung der Stadt Bochum der SGW entgegengekommen und hat das Sicherheitskonzept für Heimspiele im Lohrheidestadion entschärft. Das kann Kostenvorteile bringen. Pozo y Tamayo: „Wir sind in einer Phase, in der wir über sehr viele Gespräche sagen können, dass sie positiv verlaufen.“