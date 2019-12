SG09-Coach Meier: Hier hat keiner das Handtuch geschmissen

Die B-Junioren der SG Wattenscheid 09 sind durch Niederlagen gegen die Gegner aus dem Tabellenkeller der Landesliga wieder in die Nähe der Abstiegsplätze geraten. Am Sonntag geht es im letzten Spiel vor der Winterpause auswärts gegen den punktgleichen TuS Sundern (11 Uhr). Im Interview verrät Trainer Jürgen Meier wo die Probleme liegen, was das Team sich vorgenommen hat und wie es nach der Insolvenz des Vereins hinter den Kulissen der Jugendabteilung aussieht.

Wird es gegen Sundern ein richtungsweisendes Spiel?

Auf jeden Fall. Allerdings haben wir das auch schon vor dem Spiel am vergangenen Sonntag gegen den DSC Wanne-Eickel gesagt. Und dann haben wir verloren gegen ein Team, das noch keinen Sieg eingefahren hatte. Vor allem mit der ersten Halbzeit gegen Wanne-Eickel bin ich sehr unzufrieden. Wir haben keine Ruhe ins Spiel bekommen und viele Fehlpässe produziert. In der zweiten Hälfte wurde es besser, aber da haben wir unsere Chancen zur Führung nicht genutzt. Stattdessen kassieren wir eine Bogenlampe zum 0:1. Umso mehr wird das Spiel gegen Sundern nun zeigen, in welche Richtung wir nach der Winterpause schauen können.

Wie bewerten Sie die Entwicklung der letzten Wochen?

Mit dem Oktober und November konnten wir bis auf die Niederlage gegen Borussia Dröschede zufrieden sein. Wir haben eine spielerisch sehr gute Mannschaft, aber wir tun uns schwer gegen Teams, die tief stehen. Wir sind jetzt punktgleich mit Sundern und werden alles daran setzen, um mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen und das Halbjahr damit halbwegs versöhnlich abzuschließen.

Wird sich im Winter aufgrund der Insolvenz des Vereins etwas bei der Jugendabteilung oder der U17 tun?

Bei uns geht es ganz normal weiter, sogar noch forcierter als zuvor. Die neuen möglichen Sponsoren unterstützen aktuell komplett die Jugendabteilung. Und durch den neuen Vorstand ist eine neue Euphorie entstanden. Der Verein hat sich neu aufgestellt und will nun auf gesunden Beinen stehen. Hier in der Jugendabteilung ziehen alle an einem Strang. Das war schon vorher so, hier hat keiner das Handtuch geschmissen. So ist es auch bei meiner Mannschaft. Mir ist nicht bekannt, dass einer der Jungs im Winter gehen will.