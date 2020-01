Siegesserie der Sparkassen Stars Bochum hält auch in Schwelm

Die Siegesserie der VfL Sparkassen Stars Bochum in fremder Halle wird lang und länger. Bei Spitzenreiter EN Baskets Schwelm setzte sich das Team von Trainer Felix Banobre nach zweimaliger Verlängerung mit 115:109 durch. Es war der sechste Sieg in Reihe in fremder Halle. Erneut holten sich die Bochumer damit auch den direkten Vergleich.

Das Hinspiel hatten die Schwelmer mit 72:70 gewonnen. Monty Scott hatte mit Ablauf der Spieluhr zum Sieg für Schwelm getroffen. Im Rückspiel lief es weit weniger gut für den Schwelmer Aufbauspieler, der in der Vorsaison noch für Bochum gespielt hatte.

Scott spielt überraschend doch mit

Dass er überhaupt spielte war allerdings schon eine kleine Überraschung. Am vorherigen Spieltag war er gegen Rist Wedel auf den Kopf gefallen. Eine Gehirnerschütterung war die Folge. In der Woche vor dem Spiel gegen Bochum deutete viel darauf hin, dass er nicht würde spielen können. Tat er dann doch. Früh im Spiel hatte er drei Fouls, bereits zur Halbzeit war das vierte dazu gekommen. Aufgrund der Foulbelastung reduzierte sich seine Spielzeit.

Die Schwelmer aber führen die Tabelle auch deshalb an, weil sie einen breiten Kader haben. Statt Scott trafen dann eben Milen Zahariev oder David Knudsen. Scott spielte dann im vierten Viertel weiter, hielt sich in der Defensive entsprechend zurück. Im Angriff aber tat er den Bochumern erneut weh. Sein Dreier dreieinhalb Minten vor Schluss brachte Schwelm die 72:67-Führung. So deutlich hatten die Schwelmer das ganze Spiel über nicht geführt. Sie bauten die Führung sogar noch aus. Scott traf zum 76:70.

Kamp fällt früh im Spiel aus

Die Bochumer aber konnten alles kontern. Sie haben eben auch aus bestimmten Gründen in fremder Halle zuletzt nur gewonnen. Bis auf Mario Blessing hat Banobre derzeit alle Akteure zur Verfügung. Er kann eine große Rotation spielen, kann viel ohne Qualitätsverlust wechseln. Lars Kamp aber fiel sechs Minuten vor Ende des dritten Viertels aus dieser Rotation. Er konnte nach er mit dem linken Fuß umgeknickt war, nicht weiterspielen. Erst in der Verlängerung konnte Banobre ihn wieder bringen.

Das war einer der Schlüssel zum Sieg. Während bei Schwelm schließlich sechs Spieler nach ihrem fünften Foul nicht mehr mitspielen durften und auch Trainer Falk Möller nach seinem dritten technischen Foul schon im dritten Viertel aus der Halle musste, war bei Bochum nur Marius Behr am Ende nicht mehr dabei. Viertel: 18:19, 22:26, 16:16, 29:24

Verlängerung 1: 13:13

Verlängerung 2: 11:17

Schwelm: Alexis (17), Ewald (6), Meyer-Tondorf (2), Krume (3), Zahariev (23), Khartchenkov (3), Fiorentino (9), Knudsen (23), Scott (9), Kudic (11), Mayr (3)

Bochum: Buljevic (11), Bilski, Kamp (2), Gebhardt (8), Washington (42), Behr (11), Wendeler (4), Bungart, Bals, Böther, Lang (4), Haney (33)