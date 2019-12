Sparkassen-Stars-Coach erwartet „wildes Team“ aus Münster

Die Frage ermöglichte eine Ein-Wort-Antwort und Conner Washington nutzte die Möglichkeit. Gerade eben hatte der Aufbauspieler aus England mit einem Drei-Punkt-Wurf das Spiel bei den Baskets Münster entschieden und sein Team, die VfL Sparkassen-Stars Bochum, zu einem 66:65-Auswärtssieg geführt. Der Spaß, der ihm der Wurf, der Sieg, die Gratulationen seiner Mitspieler gebracht hat, strahlte ihm aus den gesamten Gesicht. Die Frage drängte sich daher geradezu auf. Ob er deshalb Basketball spiele, also wegen solcher Möglichkeiten. „Exactly“, sagt er nur. Das bedurfte keiner Übersetzung.

Eine Woche ist diese Szene her. Nun kommt es bereits zum Rückspiel der beiden Teams (Samstag, 19 Uhr, Rundsporthalle). „Das riecht nach Playoffs“, sagt Sparkassen-Stars Finanzvorstand Hans Peter Diehr. Trainer Felix Banobre kann oder will das noch nicht so wahrnehmen. „Nein“, sagt er, „Playoffs wären anders. Da stellt man sich auf drei Spiele gegen jeweils drei verschiedene Teams ein.“ Jetzt sei nur das Rückspiel.

Zwei Teams und Trainer auf Augenhöhe

Er erwartet dennoch „a wild Team from Münster“, ein wildes Team aus Münster. Eben auch, weil die Bochumer so kurz vor dem Ende das Spiel entschieden und die Punkte mitnahmen. Sie gewannen ein Spiel, das ebenso Münster hätte gewinnen können. Der erste Vergleich war ausgeglichen. Da begegneten sich zwei Teams und Trainer auf Augenhöhe. Hauchdünn gewann Banobre den Vergleich mit Münsters Trainer Philipp Kappenstein.

Wobei die letzte Entscheidung fast schon demokratisch fiel. Münster war mit 65:63 in Führung gegangen. Banobre nahm die Auszeit. Zwei Möglichkeiten hatte sein Team nun. Auf einen Zwei-Punkt-Wurf gehen und auf die Verlängerung hoffen. Auf einen Drei-Punkt-Wurf gehen und auf den sieg hoffen. „Ich habe das Team gefragt, was wir machen sollen“, sagte Banobre. Die Entscheidung fiel auf „Ganz oder gar nicht“. Sie fiel auf den Dreier. Sie fiel auf Conner Washington.

Beide Vereine wollen den Aufstieg

Fast aufreizend lässig, so sah es zumindest von jenseits des Spielfeldes in Münster aus, nahm er sich vier Sekunden vor Spielzeitende den Wurf und traf. Dafür spielt er Basketball. Oder wie es Banobre in einer ähnlichen Situation im Saisonverlauf gesagt hatte: „That is, why i love this game.“ Das war insofern bemerkenswert, weil da gerade der Gegner mit einem Dreier kurz vor Schluss zum Sieg getroffen hatte.

Unabhängig vom Ausgang des zweiten Vergleiches sind Bochum und Münster längst auf einem guten Weg in Richtung Playoffs. Beide Mannschaften, beide Vereine wollen aufsteigen. Die Bochumer haben sich dafür sogar noch ein Jahr Zeit gegeben. Die Münsteraner waren bereits in der vergangenen Saison auf dem Weg in die ProA. Da hatten sie die normale Punkterunde als Erster abgeschlossen. Das brachte ihnen zwar in den Playoff-Spielen den Heimvorteil, nicht aber den Aufstieg.

Blessing und Buljevic fehlen weiterhin

Auch deshalb will Banobre noch nichts von Playoffs wissen. Der März und der April seien die wichtigen Monate betont er immer wieder. Da werden die Playoffs gespielt, genau da soll sein Team auf dem besten Leistungsstand sein. Bis dahin sollen dann auch Mario Blessing und Marco Buljevic längst wieder dabei sein. Auch im zweiten Vergleich gegen Münster werden sie nicht spielen können, aber zumindest auf der Bank sitzen.