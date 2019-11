Gegen den Tabellenführer 1. VC Minden hielten sich die Telstar-Männer lange wacker und hatten sogar die Chance auf den Entscheidungssatz. Am Ende konnte Minden aber das Oberliga-Duell mit 3:1 gewinnen.

„Es war eine super Partie, die spannend und gut anzugucken war“, sagte Bochums Spielertrainer Lukas Kastien. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Allerdings war Kastien unzufrieden, dass die gute Trainingsleistung im Bereich Abwehr nicht im Spiel umgesetzt wurde.

Spielertrainer Lukas Kastien (l.) mit seinem Team. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Nach einem guten ersten Satz, den man trotz zwischenzeitlicher Schwächephase gewinnen konnte, wurde der Start in die folgenden beiden Sätze verschlafen. Beide gingen jeweils mit 15:25 verloren. Im vierten Satz bekamen die Bochumer etwas das Nervenflattern und vergaben den Punkt zum Satzausgleich. „Ein Punkt wäre wichtig gewesen. In zwei Wochen bei Augustdorf müssen wir uns beweisen“, sagte Kastien.

Die Fakten zum Spiel

Sätze: 25:21, 15:25, 15:25, 25:27

Telstar: L. Kastien, J. Kastien, Rau, Wolff, Kampa, Schlombs, Thomas, Murrenhoff, Ochs, Jurgeleit

Oberliga Frauen: Telstar unterliegt dem TV Gladbeck mit 0:3

Obwohl sich die Telstar-Frauen viel vorgenommen hatten, war das Spiel gegen Gladbeck schnell beendet. Das Team von Alessandro Manfrin unterlag dem Tabellenführer klar in drei Sätzen.

Silke Bockelkamp und Lara Elif Demirci wollen sich nicht unterkriegen lassen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Kräfteverhältnisse waren von Anfang an klar, denn Gladbeck startete stark mit guten Aufschlägen und Angriffen. So unterlag Bochum im ersten Satz klar mit 15:25. Im folgenden Satz schlug sich Telstar zwar besser, doch leistete sich zu viele Eigenfehler, um eine Chance auf den Satzgewinn zu haben – 19:25. Auch im dritten Satz änderte sich nichts, und so verloren die Bochumerinnen nicht nur den Satz, sondern auch die Partie deutlich.

Spielerin Silke Bockelkamp gab sich nach der Niederlage kämpferisch. „Wir lassen uns davon nicht unterkriegen“, sagte die Co-Kapitänin. „Wir haben jetzt zwei Wochen, um uns auf das Spiel in Ahaus vorzubereiten.“

Die Fakten zum Spiel

Sätze: 15:25, 19:25, 20:25

Telstar: Ress, Kildivatov, Sanders, Müller, Probst, Demirci, Schwich, Hansen, Stein, Althaus, Rulczynski, Bockelkamp