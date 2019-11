Steven Murru, 32-jähriger Top-Scorer des SC Weitmar 45, spricht über seine Offensivleistung, über Verbesserungspotential sowie über seine Verbindung zum SC 45.

Mit 11 Treffern führen Sie aktuell die WAZ-Torjägerliste an. Wie erklären Sie sich Ihren bisher sehr guten Lauf in dieser Saison?

Ich brauche wirklich nicht viel zu machen. Meine Mannschaft spielt mir den Ball immer perfekt auf den Fuß. Die Jungs wissen einfach, dass ich einen starken linken Fuß habe. Eigentlich hätte ich noch drei bis vier Tore mehr schießen müssen.

Für Ihr Team lief es bisher recht durchwachsen. Sowohl in der Offensive als auch im Gesamtranking steht Weitmar aktuell deutlich schlechter als noch in der Vorsaison. Ist die Konkurrenz stärker geworden?

Die Konkurrenz ist meiner Meinung nach auf jeden Fall stärker geworden. Hinzu kommt aber auch, dass wir einen ziemlich bescheidenen Saisonstart hatten. Die Vorbereitung lief nicht optimal, hinzu kamen immer wieder einige Ausfälle. Das hatten wir uns definitiv anders vorgestellt. Letztlich haben wir uns dann aber irgendwann zusammengesetzt und einige Sachen aufgearbeitet. Seitdem läuft es wieder einigermaßen.

Wo sehen Sie auch im Hinblick auf die Rückrunde am meisten Steigerungspotenzial?

Ich denke, in allen Mannschaftsteilen ist noch viel Luft nach oben. Teilweise machen wir die Dinger vorne einfach nicht rein, und wenn wir sie machen, dann bekommen wir mit großer Wahrscheinlichkeit direkt im Gegenzug hinten einen rein. Und wir haben bisher wirklich schon richtig schräge Dinger kassiert. Das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft muss sich folglich noch verbessern.

Sie spielen nun bereits seit 2017 für Weitmar 45. An Angeboten von anderen Vereinen dürfte es nicht mangeln. Warum halten Sie dennoch dem SC45 die Treue?

Ich habe ja schon früher für Weitmar gespielt. Das war noch zu Landesligazeiten. Und im Verein hat sich seither nicht viel verändert. Alle Mannschaften im Club sind eine große Familie. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bin auch einfach froh, noch in der Bezirksliga spielen zu können. Das ist nicht selbstverständlich, immerhin wurde ich schon neun Mal am Knie operiert und bin auch nicht mehr der Jüngste.