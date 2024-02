SV Blau-Weiß Bochum: Pokalaus gegen Krefeld im Achtelfinale

Bochum Blau-Weiß Bochum wollte im DSV-Pokal weit kommen. Was am Ende den Sieg gekostet hat und wie es jetzt weiter geht.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum wollten im DSV-Pokal wesentlich weiter als ins Achtelfinale kommen. Der Bundesligist aus Krefeld hat ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung gemacht. In einem knappen Spiel unterlagen die Bochumer dem SV Krefeld mit 7:8.

Am Anfang kamen Bochums Wasserballer gut in die Partie, am Ende entschieden nur kleine Fehler das Spiel. „Eigentlich wollten wir im Turnier dem Pokal näher kommen, aber uns haben ein paar unerfahrene Fehler den Sieg gekostet“, sagte Trainer Evangelos Charachles.

Trotz der kleinen Fehler in den Bochumer Reihen haben sie weiter für den Sieg gekämpft.Erst im letzten Viertel entschied der SV Krefeld das Spiel mit einem Tor Abstand für sich. „Die Jungs haben von Spielbeginn an bis zum Schluss gekämpft, deshalb bin ich auch sehr stolz auf das Team“, sagt Charachles.

Trainer Charachles ist stolz auf sein Team

Nach dem Pokalaus steht für die Bochumer Wasserballer noch das Saisonziel Klassenerhalt in der Bundesliga an. Nachdem sie in der vergangenen Saison in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben sie in dieser Saison noch kein Spiel für sich entschieden. Jetzt geht es für sie in der Bundesliga weiter. „Wir hoffen, dass die zweite Hälfte der Saison besser läuft“, sagte Charachles. Der nächste Gegner der Bochumer ist kein Geringerer als der Tabellenführer der Bundesliga Gruppe B, der Duisburger SV 1898 (Sa., 17. Februar, 18 Uhr, Bochum).

SV Blau-Weiß Bochum : SV Krefeld 1972 7:8

Viertel: 3:1, 2:3, 0:0, 2:4

Bochum: Szöke, Ondraska, Roncevic (3), Dorn (1), Diakon (1), Guth (1), Bongartz, Hiltrop, Chernykh, Hess, Greine (1)

